Instagram enrichit Edits, son application de montage vidéo concurrente de CapCut, avec un nouvel assistant basé sur l’intelligence artificielle. Mais contrairement aux outils qui cherchent à automatiser directement la création ou le montage, celui d’Instagram veut surtout aider les créateurs à comprendre leurs performances.

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L’assistant conversationnel analyse les données du compte, les tendances observées sur Instagram et les centres d’intérêt de l’audience afin de fournir des recommandations personnalisées.

Une IA qui connaît les performances du compte

L’assistant d’Edits ne se contente pas de donner des conseils génériques sur la création de vidéos. Il peut exploiter différentes données liées au compte Instagram, notamment les abonnements, vues, taux de rétention, mentions J’aime et partages. Ces informations sont combinées avec les commentaires du créateur, les tendances actuelles sur Instagram et les sujets qui intéressent son audience.

L’objectif est de permettre à l’IA d’identifier des tendances difficiles à repérer simplement en consultant les statistiques. Elle peut notamment analyser l’évolution des performances dans le temps et faire ressortir des informations exploitables permettant au créateur de mieux comprendre ce qui fonctionne auprès de son audience.

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L’IA analyse, le créateur décide

Instagram insiste sur un point important : l’assistant n’est pas conçu pour prendre les décisions créatives à la place du créateur. L’entreprise explique avoir travaillé avec plusieurs créateurs lors du développement de la fonctionnalité. Une attente revenait régulièrement : disposer d’un outil capable de faire le travail d’analyse, sans pour autant prendre en charge la création elle-même.

Le principe est donc relativement simple : l’IA cherche les informations pertinentes, mais les choix créatifs restent entre les mains du créateur. Cette approche distingue Edits d’autres outils d’IA qui cherchent davantage à automatiser directement le montage ou la production de vidéos.

Un assistant présenté en avant-première en juin

Meta avait présenté une première version de cet assistant IA en juin, lors d’un événement réservé à certains créateurs. À cette occasion, l’entreprise avait également annoncé travailler sur une version de bureau d’Edits, même si les informations disponibles sur cette application desktop restent limitées.

Instagram n’est par ailleurs pas seul à explorer les assistants conversationnels pour les créateurs vidéo.

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YouTube suit une autre approche

YouTube travaille également sur un outil de montage vidéo conversationnel, annoncé la semaine dernière. La différence tient principalement à l’usage envisagé. L’approche de YouTube semble davantage orientée vers le montage lui-même, avec la possibilité pour les créateurs de demander des modifications en langage naturel.

Instagram adopte pour l’instant une stratégie plus centrée sur l’analyse des performances et la compréhension de l’audience.

Cela pourrait permettre à Edits de devenir progressivement davantage qu’une simple application de montage : un outil d’aide à la décision pour les créateurs qui cherchent à comprendre pourquoi certaines vidéos fonctionnent mieux que d’autres.

Un nombre de requêtes limité

Toutefois, l’assistant IA ne sera pas disponible sans limite. Instagram prévoit de fixer un quota d’utilisation pour les créateurs. Ceux qui souhaitent accéder à davantage de requêtes pourront augmenter cette limite avec un abonnement Meta One. Cette restriction pourrait donc devenir un élément important du positionnement de la fonctionnalité, notamment pour les créateurs qui utilisent régulièrement l’IA pour analyser leurs statistiques.

Avec cet assistant, Instagram ne cherche finalement pas seulement à ajouter une fonction IA de plus à Edits. Meta veut exploiter une ressource dont la plateforme dispose déjà en abondance : les données de performance des créateurs et les interactions de leur audience.

La promesse est de transformer ces statistiques en recommandations concrètes, tout en laissant au créateur le contrôle de la direction artistique et du contenu.