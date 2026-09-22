Le traceur Bluetooth, ce petit palet qu’on glisse dans une valise ou un porte-clés pour ne plus jamais le perdre, est désormais un marché à trois. Apple a ouvert le bal en 2021 avec l’AirTag, Samsung a répliqué la même année avec le Galaxy SmartTag, et Google referme la boucle en 2026 avec son Pixel Tag, attendu pour le 11 novembre outre-Atlantique.

Les trois traceurs affichent quasiment le même prix — restait à savoir ce qui les distingue vraiment.

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Réponse courte : le réseau d’appareils qui les repère quand ils sont hors de portée Bluetooth, et l’écosystème auquel chacun vous attache. Voici notre lecture des trois, à partir des fiches techniques et communiqués officiels — le Pixel Tag n’étant pas encore sorti, ce classement n’est pas un test en conditions réelles.

Apple AirTag (2e génération), la référence installée depuis 2021

Apple a discrètement renouvelé le AirTag en janvier 2026, sans changer son nom ni son prix : toujours 35 € à l’unité, 119 € le pack de quatre. La puce Ultra Wideband passe à sa deuxième génération, avec une portée de précision augmentée de 50 %, et le haut-parleur grimpe à 85 dB — 50 % plus fort que l’original (66 dB), donc audible deux fois plus loin.

Le reste ne bouge pas : pile CR2032 remplaçable pour plus d’un an d’autonomie, certification IP67.

L’atout de l’AirTag reste son réseau « Localiser », actif depuis cinq ans et associé à l’ensemble du parc iPhone, iPad et Mac dans le monde — Apple ne communique pas de chiffre précis, mais c’est le réseau le plus éprouvé des trois.

Revers de la médaille : la localisation précise (Précision Finding) exige un iPhone récent, et un Android ne peut qu’entendre l’AirTag sonner, sans plus.

Google Pixel Tag, le nouveau venu au réseau le plus vaste — sur le papier

Le Pixel Tag arrive au même tarif que le AirTag : 34,99 € à l’unité, 109,99 € le pack de quatre en France. Google mise sur son réseau Find Hub, qu’il annonce comme couvrant « plus d’un milliard d’appareils » — puisqu’il s’appuie sur l’ensemble du parc Android, et non sur une seule marque. C’est là son vrai argument face aux deux autres : il fonctionne avec n’importe quel téléphone Android 9.0 ou ultérieur, Samsung inclus.

Le Pixel Tag embarque de l’UWB et surtout le Bluetooth Channel Sounding, une technologie de localisation de précision plus fine que l’UWB classique — mais qui exige un téléphone compatible Bluetooth 6.0 et Android 16, ce qui exclut une bonne partie du parc Android actuel malgré la compatibilité « Android 9+ » annoncée pour les fonctions de base. Certification IP67, autonomie annoncée à plus d’un an.

Sa sortie française n’est pas encore confirmée à ce jour : la fenêtre américaine du 11 novembre ne garantit pas une disponibilité simultanée en France, où les traceurs sont soumis à des règles spécifiques contre le pistage.

Samsung Galaxy SmartTag2, la meilleure autonomie, réservée aux Galaxy

Le Galaxy SmartTag2, lancé en 2023 à 34,99 €, reste le champion incontesté de l’autonomie : jusqu’à 500 jours en mode normal, 700 jours en mode économie d’énergie, sur une pile CR2032 remplaçable. Samsung annonce aussi une portée Bluetooth précise de 120 mètres en conditions idéales — un chiffre que ni Apple ni Google ne communiquent pour leurs traceurs.

Certification IP67, UWB selon les modèles de Galaxy possédés, haut-parleur, mode perdu par NFC.

Sa limite est nette : le SmartTag2 ne fonctionne qu’avec un smartphone ou une tablette Galaxy sous Android 9.0+ (3 Go de RAM minimum) via l’application SmartThings, et son réseau de localisation SmartThings Find se limite donc au parc Galaxy — le plus restreint des trois.

Aujourd’hui souvent bradé ou en rupture chez les revendeurs, il reste malgré tout la meilleure affaire pour qui vit déjà à 100 % dans l’écosystème Samsung.

Quel traceur choisir ?

La règle est simple : un iPhone appelle un AirTag, un Galaxy appelle un SmartTag2, et tout autre Android — Pixel compris — appelle un Pixel Tag. Le Pixel Tag a l’argument le plus convaincant sur le papier, celui d’un réseau qui ne dépend d’aucune marque en particulier, mais il doit encore faire ses preuves une fois sorti.

En attendant, l’AirTag reste la valeur la plus sûre pour qui est déjà chez Apple, et le SmartTag2 la meilleure affaire pour un foyer 100 % Galaxy.

Classement établi le 15 septembre 2026 à partir des fiches techniques officielles d’Apple, Google et Samsung. Le Pixel Tag n’étant pas encore commercialisé, seul le AirTag et le SmartTag2 ont été testés par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres essais.