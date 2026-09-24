OPPO n’a pas profité du lancement de ses Find X10 uniquement pour présenter de nouveaux smartphones. Le constructeur a également dévoilé un appareil beaucoup plus expérimental : l’AI Heart Ball, un petit assistant IA de 9,8 grammes qui se fixe aux vêtements et accompagne son utilisateur tout au long de la journée.

Présenté comme un « coach de progression IA », le dispositif peut mémoriser des engagements, suivre certaines activités ou revenir sur des décisions passées afin de proposer des recommandations personnalisées. Une proposition qui illustre une nouvelle étape dans l’essor des appareils d’IA portables, mais qui place immédiatement la confidentialité au centre de l’expérience.

Un assistant IA de 9,8 grammes à accrocher à ses vêtements

L’AI Heart Ball adopte un format particulièrement compact. Avec seulement 9,8 grammes, l’appareil peut être fixé au col d’un vêtement et rester porté pendant la journée sans nécessiter de manipulation permanente. OPPO annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie sur une charge, ce qui correspond directement à l’usage envisagé : accompagner l’utilisateur pendant une journée entière plutôt que fonctionner comme un accessoire utilisé ponctuellement.

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Le microphone serait capable de capter des sons jusqu’à cinq mètres de distance. L’utilisateur n’a donc pas besoin de placer l’appareil près de sa bouche pour interagir avec lui ou lui permettre de comprendre certaines informations présentes dans son environnement.

Mais contrairement à des écouteurs ou à une montre connectée, l’AI Heart Ball ne cherche pas principalement à devenir une nouvelle interface pour le smartphone. OPPO veut plutôt en faire une sorte de mémoire numérique personnelle, capable de construire progressivement du contexte autour des activités quotidiennes.

Le dispositif peut ainsi rappeler des engagements, aider à rester concentré sur certaines tâches ou revenir sur des décisions prises précédemment. OPPO évoque également la possibilité d’identifier certains risques et de confronter les décisions passées à leurs résultats afin d’aider l’utilisateur à comprendre ce qui a fonctionné — ou non.

PersonaX veut transformer les conversations en mémoire personnelle

Pour organiser toutes ces informations, OPPO s’appuie sur son PersonaX Memory Symbiosis Engine. Le système combine notamment reconnaissance vocale, association d’informations et algorithmes d’évolution de la mémoire afin de construire progressivement une représentation des activités de l’utilisateur.

L’enjeu dépasse donc la simple transcription. Enregistrer une conversation et la convertir en texte est désormais relativement courant ; comprendre qu’une phrase correspond à une promesse, qu’une autre représente une décision importante et qu’un événement ultérieur constitue le résultat de cette décision est beaucoup plus complexe.

C’est précisément cette continuité que OPPO cherche à créer. Plus l’AI Heart Ball dispose de contexte, plus il doit théoriquement être capable de relier les informations entre elles et de fournir des recommandations adaptées à la situation.

Le dispositif utilise également une détection d’activité vocale VAD ainsi qu’une architecture de calcul en mémoire pour traiter les informations collectées. OPPO ajoute à cet ensemble son algorithme O-Mind, présenté comme un système d’analyse comportementale capable de transformer les données disponibles en suggestions et actions personnalisées.

La différence avec un assistant vocal traditionnel est importante. Celui-ci attend généralement une question explicite et répond à partir du contexte qui lui est fourni. L’ambition de l’AI Heart Ball consiste au contraire à conserver suffisamment de continuité pour comprendre une partie de l’histoire qui précède la demande.

OPPO veut passer de l’assistant IA au « coach » personnel

Le terme choisi par OPPO — « AI growth coach » — révèle assez clairement le positionnement recherché. L’AI Heart Ball n’est pas présenté comme un simple dictaphone intelligent, mais comme un système capable d’aider l’utilisateur à analyser ses propres habitudes et décisions.

Un engagement formulé pendant une conversation pourrait par exemple devenir un rappel. Une décision prise à un moment donné pourrait être remise en perspective plus tard avec son résultat. Sur la durée, l’IA pourrait théoriquement identifier des comportements récurrents et proposer des recommandations plus contextualisées.

C’est également ce qui différencie ce type d’appareil d’un chatbot installé sur un smartphone. Le téléphone possède déjà une puissance de calcul largement suffisante pour exécuter ou accéder à des modèles d’IA, mais il ne bénéficie pas nécessairement du même contexte permanent sur ce qui se déroule autour de son propriétaire.

Les wearables IA tentent précisément d’occuper cet espace. Leur avantage potentiel ne réside pas dans un modèle plus puissant que celui du smartphone, mais dans leur capacité à être disponibles au bon endroit et au bon moment pour collecter le contexte dont l’intelligence artificielle a besoin.

Cette approche soulève cependant une difficulté majeure : pour qu’un assistant connaisse suffisamment bien son utilisateur pour devenir réellement utile, il doit accéder à des informations de plus en plus personnelles.

Un appareil qui écoute la journée pose forcément la question de la confidentialité

OPPO insiste donc sur les mécanismes de protection des données. Le constructeur indique utiliser son infrastructure PCC (Private Computing Cloud), avec un chiffrement de bout en bout couvrant le stockage, la transmission et le traitement des informations.

Surtout, la marque affirme ne pas conserver les enregistrements audio des utilisateurs. Cette distinction sera essentielle pour un produit doté d’un microphone capable d’écouter son environnement et dont la principale valeur repose précisément sur les informations qu’il peut en extraire.

Il faudra néanmoins comprendre plus précisément ce qui est conservé une fois l’audio traité. Ne pas stocker les fichiers sonores originaux ne signifie pas nécessairement qu’aucune information dérivée n’est mémorisée : pour rappeler des engagements ou analyser des décisions passées, le système doit nécessairement conserver une forme de mémoire exploitable.

La question ne concerne d’ailleurs pas seulement le propriétaire de l’appareil. Un wearable porté dans des espaces partagés peut également capter les paroles de personnes qui n’utilisent pas le produit. Le fonctionnement concret de la détection vocale, la signalisation d’une éventuelle écoute et la gestion des informations concernant des tiers seront donc déterminants pour juger la pertinence de l’approche.

Sur ce type de produit, la confidentialité n’est pas une fonction supplémentaire à ajouter à une fiche technique. Elle fait directement partie de la proposition de valeur : un assistant censé mémoriser une partie de votre quotidien ne peut fonctionner durablement que si l’utilisateur comprend ce qu’il collecte et lui fait suffisamment confiance.

Un produit encore expérimental à 499 yuans

OPPO ne semble d’ailleurs pas présenter immédiatement l’AI Heart Ball comme un produit grand public traditionnel. Le dispositif est proposé dans le cadre d’un programme d’essai à 499 yuans, soit environ 65 euros, avec un recrutement des utilisateurs ouvert à partir de ce 22 septembre.

Cette phase devrait permettre au constructeur d’observer la manière dont un assistant contextuel est réellement utilisé au quotidien. Les difficultés ne seront probablement pas uniquement techniques : OPPO devra aussi déterminer quelles interventions sont utiles, à quelle fréquence l’IA doit proposer ses conseils et jusqu’où elle peut analyser les comportements sans devenir intrusive.

La marque ouvre parallèlement son écosystème MCP aux développeurs, leur permettant de construire de nouvelles expériences autour des outils d’IA du wearable. Cette ouverture pourrait progressivement élargir les capacités de l’appareil au-delà des fonctions développées directement par Oppo.

L’AI Heart Ball apparaît ainsi davantage comme une expérimentation sur l’avenir des assistants personnels que comme un simple accessoire des Find X10. Oppo explore une idée que l’industrie poursuit depuis plusieurs années : détacher progressivement l’intelligence artificielle de l’écran du smartphone pour lui donner accès au contexte du monde réel.

La réussite d’un tel appareil ne dépendra pourtant pas uniquement de la qualité de son IA. Pour devenir véritablement utile, un assistant qui se souvient de nos journées devra accomplir deux choses particulièrement difficiles : comprendre ce qui mérite d’être retenu et convaincre son propriétaire que tout le reste peut réellement être oublié.