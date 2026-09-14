Le prochain traqueur Bluetooth de Samsung se précise. De nouveaux rendus de haute qualité du Galaxy SmartTag 3 dévoilent un design entièrement revu, désormais beaucoup plus proche de l’identité visuelle récente de l’écosystème Galaxy.

Au-delà de cette nouvelle silhouette, les premières certifications confirment la présence du Bluetooth Low Energy et de l’Ultra-Wideband. Samsung semble donc privilégier une évolution ciblée plutôt qu’une révolution technique, avec toutefois une décision étonnante : la disparition du système d’attache directement intégré au tracker.

Le Galaxy SmartTag 3 adopte un nouveau design « squircle »

Le changement le plus visible concerne la forme du SmartTag. Samsung abandonnerait le design allongé du SmartTag 2 au profit d’un format carré aux angles très arrondis, parfois qualifié de « squircle ». Cette géométrie rappelle les codes visuels utilisés sur certaines interfaces de One UI et s’inscrit davantage dans l’esthétique actuelle des produits Galaxy.

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Les rendus montrent pour l’instant deux finitions. Le modèle blanc possède un cadre extérieur clair entourant une zone centrale circulaire, avec un aspect légèrement métallique brossé. Une bordure discrètement surélevée sépare les deux parties. La version noire reprend exactement la même architecture, mais avec une finition entièrement sombre.

Le logo Samsung apparaît au centre, directement sur le bouton physique.

Ce nouveau format serait particulièrement compact. Les informations disponibles évoquent environ 30 × 30 mm, pour une épaisseur inférieure à 10 mm. Il devrait donc rester facile à glisser dans un sac ou une poche malgré son changement de proportions.

Samsung supprimerait l’attache intégrée du SmartTag 2

Le choix le plus surprenant apparaît sur la tranche du tracker : aucun trou ni anneau d’attache n’est visible. Le Galaxy SmartTag 2 intégrait une large ouverture permettant de fixer facilement le tracker à un porte-clés, un mousqueton ou une sangle. Sur le SmartTag 3, Samsung semble avoir entièrement supprimé cette fonction du boîtier.

Il faudrait donc passer par un accessoire pour l’attacher à des clés, un sac ou un collier pour animal. Plusieurs solutions seraient déjà en préparation, notamment des protections bumper, des coques en silicone et en cuir ainsi qu’un support destiné aux colliers pour animaux. Si ces informations se confirment, Samsung pourrait transformer une fonction auparavant intégrée en véritable petit écosystème d’accessoires.

Le résultat est visuellement plus épuré, mais le compromis est discutable. Pour un produit dont la fonction principale consiste précisément à être fixé à un objet susceptible d’être perdu, devoir ajouter une coque uniquement pour obtenir un point d’attache pourrait compliquer inutilement l’expérience.

Bluetooth LE et UWB confirmés par les certifications

Les documents réglementaires apportent davantage de certitudes sur la partie connectivité. Le Galaxy SmartTag 3 prend en charge le Bluetooth Low Energy (BLE) ainsi que l’Ultra-Wideband (UWB). Cette dernière technologie permet une localisation beaucoup plus précise à courte distance lorsqu’elle est utilisée avec un smartphone Galaxy compatible.

Le tracker devrait naturellement continuer à fonctionner avec le réseau de localisation de Samsung. Celui-ci s’appuie sur les appareils Galaxy environnants pour détecter anonymement la position d’un SmartTag éloigné de son propriétaire et transmettre sa localisation.

Le bouton physique central serait également conservé. Sur les générations précédentes, il pouvait notamment servir à faire sonner le smartphone associé ou à déclencher certaines automatisations via Modes et Routines. Sa présence sur les rendus laisse penser que Samsung souhaite maintenir cette dimension programmable.

Quant à la résistance à l’eau et à la poussière, les informations disponibles évoquent une protection proche de l’IP67 du modèle précédent. Cette caractéristique n’étant pas encore officiellement confirmée pour le SmartTag 3, il faudra attendre l’annonce de Samsung pour connaître la certification exacte.

Une batterie remplaçable devrait rester au programme

Samsung ne semble pas vouloir abandonner l’un des points pratiques de son tracker : la pile remplaçable. Le SmartTag 2 utilise une pile bouton CR2032, facilement accessible et capable d’assurer une autonomie particulièrement longue. Les premières informations concernant son successeur suggèrent que Samsung conserverait une architecture similaire.

Ce choix reste pertinent pour ce type de produit. Un tracker est généralement laissé plusieurs mois sur des clés, dans une valise ou sur un autre objet sans nécessiter d’attention particulière. Une batterie rechargeable obligerait à multiplier les cycles de recharge et risquerait de rendre le dispositif inutilisable précisément au moment où il doit retrouver un objet perdu.

Une pile standard permet au contraire de prolonger la durée de vie du produit avec un remplacement rapide et peu coûteux.

L’autonomie exacte du SmartTag 3 reste néanmoins inconnue. Samsung devra notamment montrer si la réduction apparente des dimensions du boîtier a un impact sur ce point.

Un prix de 29,99 dollars évoqué aux États-Unis

Des listings commerciaux apparus avant l’annonce officielle donnent également quelques indications sur la commercialisation. Deux références ont été repérées : EI-T5900BBEGUS pour le modèle noir et EI-T5900BWEGUS pour le blanc. Pour l’instant, aucun autre coloris n’apparaît, ce qui suggère une gamme particulièrement sobre au lancement.

Le prix américain resterait fixé à 29,99 dollars l’unité, tandis qu’un pack de quatre serait proposé à 99,99 dollars. Samsung conserverait ainsi un positionnement similaire à celui de la génération précédente.

Les informations concernant l’Europe sont encore contradictoires et il serait prématuré d’avancer un tarif définitif.

Le maintien du prix serait néanmoins important dans un marché où Samsung doit non seulement convaincre les utilisateurs Galaxy, mais également rivaliser avec les différents réseaux de localisation proposés par Apple, Google et les fabricants spécialisés.

Samsung mise davantage sur l’écosystème que sur une révolution technique

À ce stade, le Galaxy SmartTag 3 ressemble surtout à une modernisation soigneusement ciblée. Le nouveau design permet à Samsung d’harmoniser davantage le tracker avec l’identité visuelle de ses produits récents, tandis que le duo Bluetooth LE/UWB conserve les technologies essentielles à une localisation précise. Le bouton physique et la batterie remplaçable devraient également préserver les fonctions pratiques des générations précédentes.

Mais la disparition de l’attache intégrée risque de devenir le changement le plus commenté. Elle pourrait permettre à Samsung de proposer un boîtier plus compact et plus propre visuellement, tout en développant une gamme d’accessoires adaptés à différents usages. En contrepartie, un utilisateur qui souhaite simplement accrocher son SmartTag à ses clés pourrait devoir acheter un produit supplémentaire.

Il reste surtout à connaître la portée réelle, l’autonomie, la résistance et les éventuelles nouvelles fonctions logicielles avant de juger cette troisième génération.

Le Galaxy SmartTag 3 semble ainsi moins chercher à réinventer le tracker Bluetooth qu’à devenir un véritable accessoire Galaxy. Une évolution cohérente pour Samsung, à condition que la recherche d’un design plus épuré ne fasse pas perdre au passage la simplicité qui faisait justement l’intérêt du SmartTag.