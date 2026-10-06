Facebook pourrait bientôt changer radicalement sa manière d’accueillir ses utilisateurs. Meta teste actuellement en Inde une nouvelle interface qui ouvre directement l’application sur une expérience vidéo en plein écran, avec les Reels placés au premier plan.

Le test concerne pour l’instant certains utilisateurs en Inde. Meta avait annoncé cette évolution en juillet, avec l’objectif de proposer une expérience plus immersive et davantage centrée sur la vidéo. Le groupe avait alors indiqué vouloir commencer dans des pays où la consommation vidéo est particulièrement importante, avant d’envisager un déploiement aux États-Unis l’année prochaine.

Facebook pourrait abandonner l’ouverture sur le fil classique

Les utilisateurs concernés par le test arrivent directement sur une interface vidéo plein écran lorsqu’ils lancent Facebook. Le fil d’actualité traditionnel reste toutefois disponible dans un second onglet.

Meta précise également que les utilisateurs peuvent désactiver cette nouvelle expérience et revenir à une interface donnant la priorité au fil classique. Il ne s’agit donc pas encore d’un remplacement définitif de l’expérience historique de Facebook.

Cette évolution montre néanmoins clairement la direction prise par le réseau social. La vidéo n’est plus simplement une catégorie parmi d’autres : elle devient progressivement le point d’entrée principal de Facebook.

Meta transforme Facebook en plateforme vidéo

Cette stratégie ne date pas d’hier. Meta a annoncé l’année dernière que toutes les nouvelles vidéos publiées sur Facebook seraient automatiquement partagées sous forme de Reels, quelle que soit leur durée ou leur format. Dans la foulée, l’onglet Vidéo de l’application a lui aussi été rebaptisé « Reels ». Meta affirme par ailleurs que les jeunes adultes passent environ 60 % de leur temps sur Facebook à regarder des vidéos.

Le changement d’interface testé en Inde apparaît donc comme la prochaine étape logique : si les utilisateurs viennent principalement pour regarder des vidéos, autant les placer immédiatement devant le contenu qu’ils sont susceptibles de consommer.

Pourquoi l’Inde sert encore de laboratoire

L’Inde constitue depuis plusieurs années un marché stratégique pour les expérimentations vidéo de Meta. Le pays avait notamment été l’un des premiers marchés où Instagram avait testé un onglet Reels dédié, quelques mois après l’interdiction de TikTok en 2020.

Meta y avait également expérimenté en 2025 une interface Instagram donnant directement accès aux Reels pour certains utilisateurs en Inde et en Corée du Sud. Le nouveau test Facebook reprend donc une logique déjà expérimentée sur Instagram.

Le contexte indien est particulièrement favorable à cette stratégie. Selon les données publiées par Meta, au moins 97 % des utilisateurs interrogés dans le cadre de ses études affirment regarder quotidiennement des vidéos sur ses plateformes, tandis que 89 % des membres de la génération Z interrogés déclarent utiliser Reels chaque jour.

Plus de 400 millions de potentiels utilisateurs

L’enjeu est considérable pour Meta. Les outils publicitaires du groupe indiquent que l’Inde constitue son plus grand marché en nombre d’utilisateurs, avec une audience Facebook de plus de 400 millions de personnes.

Le pays représente donc un terrain idéal pour mesurer l’impact d’une interface entièrement pensée autour de la vidéo avant d’envisager une généralisation ailleurs.

Si les résultats sont concluants, Facebook pourrait progressivement ressembler davantage à une plateforme de vidéos courtes qu’au réseau social historique centré sur les publications de ses amis et de ses communautés. Meta affirme pour l’instant vouloir tester cette approche, mais le mouvement engagé autour des Reels montre clairement où se situe sa priorité.