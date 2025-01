DeepSeek : L’IA chinoise qui détrône ChatGPT aux États-Unis !

Lorsque l’on pense à l’intelligence artificielle, le nom ChatGPT vient naturellement à l’esprit des utilisateurs occidentaux. Cependant, une nouvelle dynamique s’installe : DeepSeek, une IA développée en Chine, a récemment pris la première place sur l’Apple App Store aux États-Unis, surpassant ChatGPT, longtemps synonyme de révolution dans ce domaine.

DeepSeek, propulsée par le modèle DeepSeek-V3, est devenue l’application gratuite la plus téléchargée sur iPhone depuis son lancement le 10 janvier 2025, selon Reuters. ChatGPT, autrefois indétrônable, occupe désormais la deuxième position. Voici le classement actuel des applications les plus populaires sur l’App Store :

DeepSeek ChatGPT Une application tierce.

Le modèle DeepSeek-V3 est présenté par ses créateurs comme l’un des meilleurs modèles open source, rivalisant avec les modèles propriétaires les plus avancés au monde. Cette affirmation, couplée à sa popularité croissante, interroge sur l’avenir de la domination américaine en matière d’IA.

Dr. Jim Fan, Senior Research Manager chez Nvidia, a salué cette décision, déclarant que DeepSeek “préserve la mission originale d’OpenAI : faire progresser l’intelligence numérique pour le bien de l’humanité”. En rendant R1 accessible à tous, DeepSeek permet aux développeurs du monde entier d’explorer son architecture, de l’améliorer et d’en tirer des leçons. Ce choix pourrait inspirer une nouvelle vague d’innovations collaboratives dans le domaine de l’IA.

DeepSeek, une croissance rapide qui redéfinit les règles

La montée en puissance de DeepSeek a suscité des comparaisons avec les leaders de l’industrie, comme OpenAI. L’application s’est imposée grâce à une combinaison de flexibilité conversationnelle, d’accessibilité gratuite et d’une stratégie de développement optimisée. Contrairement à OpenAI, qui réserve son modèle avancé o1 aux abonnés payants (20 dollars/mois), DeepSeek propose gratuitement sa version complète.

DeepSeek en chiffres :

Coût de formation du modèle R1 : 5,58 millions de dollars (3 % des coûts d’OpenAI pour l’o1).

Technologie utilisée : Les chercheurs affirment avoir utilisé les puces Nvidia H800, en dépit des restrictions américaines sur l’exportation de ces composants critiques vers la Chine.

Si ces affirmations sont fondées, DeepSeek pourrait changer le paysage de l’IA pour de bon.

Selon les données disponibles, OpenAI facture jusqu’à 15 dollars par million de tokens en entrée et 60 dollars par million de tokens en sortie (un token représentant environ quatre caractères). En comparaison, DeepSeek évalue ses coûts à seulement 0,55 dollar et 2,19 dollars par million de tokens en entrée et sortie respectivement. Si ces chiffres sont exacts, ils constituent une avancée majeure en termes d’efficacité économique dans le domaine de l’IA.

Une menace pour la domination américaine en IA ?

Depuis 2021, les États-Unis ont imposé des restrictions strictes pour empêcher l’exportation de puces avancées vers la Chine, dans le but de freiner le développement local d’IA. Cependant, DeepSeek remet en question l’efficacité de ces sanctions. Avec des coûts d’entraînement plus bas et des performances équivalentes à celles des leaders mondiaux, une question se pose : les contrôles à l’exportation fonctionnent-ils vraiment ?

Le modèle DeepSeek-V3, entraîné avec des puces Nvidia H800, montre que des résultats impressionnants peuvent être atteints même avec des ressources limitées. Si cette tendance se poursuit, cela pourrait réduire l’écart entre les acteurs chinois et leurs concurrents occidentaux.

Les limites de DeepSeek

Malgré son succès fulgurant, DeepSeek n’est pas exempt de critiques. Bien que ses performances sur les benchmarks soient impressionnantes, certains chercheurs estiment que ces tests ne reflètent pas toujours les capacités réelles d’un modèle. Par exemple, sur des benchmarks de raisonnement plus complexes, DeepSeek R1 peine parfois à surpasser o1-mini, une version restreinte du modèle phare d’OpenAI.

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs ont souligné que l’efficacité de DeepSeek en termes de coûts mérite d’être étudiée, même si ses performances restent en deçà des meilleures IA sur certaines tâches.

DeepSeek : Une startup qui défie les géants

Fondée en 2023 à Hangzhou, DeepSeek est une petite entreprise dans un écosystème technologique chinois dominé par des géants comme Baidu. Malgré sa taille modeste, DeepSeek est devenue la première IA chinoise à obtenir une reconnaissance significative aux États-Unis. Son modèle R1 s’est rapidement distingué, notamment en s’imposant sur des benchmarks où il rivalise avec les solutions de pointe d’OpenAI et d’autres leaders mondiaux.

Le succès de DeepSeek aux États-Unis soulève des questions importantes sur l’avenir de l’intelligence artificielle mondiale. Jusqu’à présent, les entreprises américaines ont dominé grâce à leur avance technologique et à l’accès aux meilleurs outils. Toutefois, si des startups comme DeepSeek continuent à innover avec des ressources limitées, le paysage pourrait changer rapidement.

Comme le souligne le PDG d’OpenAI, Sam Altman, la concurrence dans l’IA pousse à l’amélioration constante. Avec l’arrivée imminente du modèle o3-mini, les utilisateurs bénéficieront d’une compétition accrue entre acteurs de l’IA, qu’ils soient basés en Chine ou ailleurs.

L’IA et la science-Fiction : Une réalité qui rejoint l’imaginaire

Le nom DeepSeek évoque des références de science-fiction, comme Deep Thought, l’ordinateur mythique de The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Mais, contrairement à la quête de l’ultime réponse “42”, DeepSeek semble offrir des solutions pratiques et immédiates, tout en redéfinissant le rôle de la Chine dans la révolution technologique mondiale.

DeepSeek pourrait bien transformer l’industrie de l’IA en rendant cette technologie accessible à un public plus large tout en bousculant les leaders établis. L’avenir dira si cette IA générative peut véritablement rivaliser avec les géants du secteur, mais une chose est certaine : DeepSeek a déjà marqué un tournant dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.