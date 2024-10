Accueil » Nothing Phone (2a) Plus Community Edition : Le smartphone phosphorescent co-créé avec les fans

Nothing est dirigé par Carl Pei, cofondateur de OnePlus, et emploie de nombreuses tactiques analogues à celles que nous avons connues lors des premières années de OnePlus. Aujourd’hui, elle vient de fabriquer un téléphone « fait par la communauté » : le Phone (2a) Plus Community Edition.

Dans le cadre de ce projet, les fans ont soumis leurs idées en matière de matériel, de logiciel et de marketing, et les gagnants ont été choisis pour travailler directement avec l’équipe de conception de Nothing

Nothing vient d’annoncer une version spéciale de son Phone (2a) Plus, baptisée Community Edition, qui se distingue par un design unique phosphorescent et un emballage personnalisé. Ce modèle a été conçu en collaboration avec des membres de la communauté de Nothing dans le cadre d’un concours incitant les fans à « imaginer leur propre smartphone ». Plus de 900 participants ont soumis leurs idées, influençant le look et le marketing de cette édition limitée.

La Phone (2a) Plus Community Edition est le premier projet de Nothing visant à co-créer un appareil avec sa communauté. Ce modèle sera disponible en édition limitée à partir du 12 novembre sur le site de Nothing, au prix de 449 euros, avec seulement 1 000 unités mises en vente. Rendez-vous sur la page Community Edition de nothing.tech pour vous enregistrer.

Le concept de ce design revisité a été élaboré par Astrid Vanhuyse et Kenta Akasaki, en collaboration avec les designers de Nothing, Adam Bates et Lucy Birley. La fonctionnalité du smartphone reste la même, notamment avec ses trois bandes lumineuses autour des caméras arrière, mais la coque arrière a été teintée avec un matériau phosphorescent vert. Ce revêtement peut émettre une douce lueur dans l’obscurité pendant plusieurs heures après avoir été exposé à la lumière du jour.

Un emballage et des fonds d’écran exclusifs au Phone (2a) Plus Community Édition

L’emballage du Phone (2a) Plus Community Édition a également été repensé par Ian Henry Simmonds, qui y a intégré des éléments réfléchissants et une vue en gros plan du smartphone. Les designers Andrés Mateos et l’équipe de Nothing ont utilisé un mélange d’outils de conception et d’intelligence artificielle pour créer une nouvelle collection de 6 fonds d’écran assortis, intitulée la Connected Collection, qui sera préinstallée sur cette édition spéciale.

La campagne marketing, intitulée « Trouvez votre lumière. Capturez votre lumière », a été imaginée par Sonya Palma et accompagnera la promotion de ce modèle. En parallèle, ce projet de co-création rappelle une autre initiative de Nothing, à travers sa sous-marque CMF, qui avait collaboré avec Bambu Lab pour encourager les utilisateurs de CMF Phone 1 à concevoir des accessoires imprimés en 3D personnalisables pour leurs appareils.