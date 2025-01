Nothing Phone (3) : Lancement le 4 mars ?

Lorsqu’on parle de fabricants de smartphones à croissance rapide ces dernières années, le nom de Nothing s’impose naturellement. Cette marque londonienne a su conquérir le marché grand public avec ses modèles abordables, comme les Phone (2a) et CMF Phone. Cependant, plus d’un an s’est écoulé depuis la sortie d’un véritable flagship.

Après une série de teasers énigmatiques, Nothing a enfin levé le voile sur la date de lancement de son prochain smartphone. Rendez-vous le 4 mars à 11 heures pour découvrir ce que la marque a en réserve. Le titre de la publication, « Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT » laisse entendre que le prochain téléphone de la marque sera équipé d’un téléobjectif en plus des capteurs principal et ultra grand-angle.

L’annonce a été faite via X, accompagnée d’une image révélant ce qui semble être le module caméra du téléphone. Ce design met en avant un module en forme de pilule avec deux grandes découpes, laissant entrevoir une configuration possible avec trois capteurs.

La mention du mot « Power » dans le teaser suggère également que le Nothing Phone (3) sera équipé d’un processeur de niveau flagship. Bien qu’il soit peu probable que Nothing opte pour le dernier Snapdragon 8 Elite, la marque pourrait intégrer le Snapdragon 8 s Gen 3, le Snapdragon 8 Gen 3, ou même un performant chipset de MediaTek.

Un modèle inédit ou le Nothing Phone (3) ?

Bien que les spéculations soient nombreuses, il reste encore un doute sur l’identité exacte de ce nouvel appareil. Rien ne confirme qu’il s’agisse du très attendu Nothing Phone (3). Une fuite récente provenant d’un e-mail du cofondateur de Nothing, Carl Pei, suggère plutôt que ce lancement pourrait marquer un « smartphone emblématique » pour la marque, sans être nécessairement la prochaine itération de la gamme Phone.

Avec mars marquant la fin du premier trimestre 2025, le timing semble parfait pour dévoiler un appareil innovant et différencié.

Selon les rumeurs, le Nothing Phone (3) devrait être lancé au premier semestre 2025, avec des innovations majeures en matière d’interface utilisateur. Cela pourrait inclure de nouvelles fonctionnalités logicielles ou des avancées dans la manière d’interagir avec le smartphone.

Un récent listing sur Geekbench offre un aperçu des performances probables du Phone (3) : il serait équipé d’un processeur Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, associé à 8 Go de RAM et fonctionnerait sous Android 15. Les scores de performance indiquent 1 149 points en monocoeur et 2 813 points en multicoeurs, ce qui en fait un appareil solide pour le milieu de gamme supérieur.

En termes de spécifications, le Nothing Phone (3) pourrait inclure un écran OLED de 6,5 pouces et un prix de départ autour de 600 dollars. De plus, une version plus puissante, appelée Phone (3) Pro, pourrait également être en préparation pour offrir une expérience haut de gamme.

Un moment charnière pour Nothing

Avec ce prochain lancement, Nothing continue de construire son identité en tant que marque disruptive dans l’industrie du smartphone. Que ce soit le Nothing Phone (3) ou un modèle totalement inédit, les attentes sont grandes. Rendez-vous le 4 mars pour découvrir comment la marque compte repousser les limites de l’innovation.