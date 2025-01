ChatGPT : De chatbot à assistant personnel avec les « Tasks » !

OpenAI vient de lancer Tasks, une nouvelle fonctionnalité en version bêta pour ChatGPT, conçue pour permettre aux utilisateurs de programmer des actions futures et des rappels.

Déjà disponible pour les abonnés Plus, Team, et Pro, cette fonctionnalité marque un tournant dans l’évolution de ChatGPT, qui s’oriente de plus en plus vers un rôle d’assistant numérique complet, à l’instar de Google Assistant ou Siri, mais avec des capacités linguistiques bien plus avancées.

Qu’est-ce que Tasks, et comment cela fonctionne dans ChatGPT ?

Tasks offre la possibilité de demander à ChatGPT d’accomplir des tâches planifiées, qu’il s’agisse de rappels ponctuels ou récurrents. Parmi les cas d’utilisation :

Un rapport météo quotidien à 7 h.

Un rappel pour renouveler votre passeport.

Une blague à raconter à vos enfants avant le coucher.

Pour configurer une tâche, il suffit de sélectionner « 4o avec tâches planifiées » dans le sélecteur de modèle de ChatGPT, puis de décrire l’action et le moment où elle doit être exécutée. De plus, ChatGPT peut suggérer des tâches basées sur vos conversations précédentes. Ces suggestions doivent toutefois être explicitement validées par l’utilisateur avant d’être enregistrées.

Les fonctionnalités principales de Tasks incluent :

Gestion simplifiée : Les tâches peuvent être modifiées ou annulées directement dans les fils de discussion ou via une nouvelle section « Tasks » (accessible uniquement via la version web).

Notifications multi-plateformes : Les utilisateurs reçoivent des alertes sur le web, desktop et mobile une fois les tâches accomplies.

Limite active : Un maximum de 10 tâches actives peut être exécuté simultanément.

Pour le moment, Tasks est uniquement disponible pour les abonnés payants, et OpenAI n’a pas précisé si cette fonctionnalité sera étendue aux utilisateurs gratuits. Cela pourrait devenir une exclusivité pour justifier les abonnements à 20 dollars ou 200 dollars par mois.

Vers une évolution des Agents IA : Une étape vers « Operator » ?

Le lancement de Tasks semble s’inscrire dans une stratégie plus large d’OpenAI pour transformer ChatGPT en un agent autonome capable d’effectuer des actions complexes. Des rumeurs autour d’un projet baptisé « Operator » circulent depuis quelque temps. Cet agent serait conçu pour contrôler des ordinateurs de manière autonome et pourrait être lancé dès cette année.

De plus, Tibor Blaho a découvert des indices sur une initiative nommée « Caterpillar », qui pourrait s’intégrer à Tasks pour permettre à ChatGPT de :

Chercher des informations spécifiques.

Résumer des données et analyser des problèmes.

Naviguer sur des sites web et accéder à des documents.

Pourquoi Tasks est une avancée stratégique ?

La montée en puissance des agents IA comme Tasks n’est pas uniquement une question de technologie : elle reflète aussi des impératifs économiques. Ces fonctionnalités représentent une opportunité stratégique pour rentabiliser les infrastructures coûteuses de l’IA d’OpenAI.

Cependant, des questions demeurent :

Fiabilité : Que se passe-t-il si une tâche critique échoue ? OpenAI devra prouver que son système est fiable, notamment pour des tâches sensibles ou des rappels critiques.

Évolution : Actuellement, Tasks agit comme un script sophistiqué exécutant des instructions préétablies. L’objectif à long terme est de créer des fonctionnalités capables d’apprendre de leur environnement, de s’adapter, et de prendre des décisions autonomes.

Une fonctionnalité en bêta : À tester, mais avec prudence

Pour l’instant, Tasks est encore en phase de test, ce qui signifie que les utilisateurs doivent rester prudents en l’utilisant pour des rappels essentiels. OpenAI a clairement indiqué que cette période bêta permettra de recueillir des retours d’expérience afin d’affiner la fonctionnalité avant un déploiement global.

Si vous êtes abonné à l’une des offres payantes de ChatGPT, vous pouvez dès aujourd’hui explorer Tasks en activant l’option « 4o with scheduled tasks » dans votre modèle. Mais rappelez-vous, la fonctionnalité est encore en développement — mieux vaut éviter de lui confier un rappel pour une réunion critique, du moins pour le moment.

Avec cette nouveauté, ChatGPT fait un pas de plus vers une intégration complète dans notre quotidien numérique, renforçant son rôle non seulement comme assistant conversationnel, mais aussi comme véritable outil de productivité.