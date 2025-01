Galaxy S25 : Gemini s’intègrera aux applications Samsung !

Alors que l’événement Galaxy Unpacked, prévu pour le 22 janvier, approche à grands pas, les fuites continuent de dévoiler les nouveautés attendues sur les prochains Galaxy S25. La dernière révélation concerne l’intégration de Gemini, l’IA générative de Google, dans les applications natives de Samsung, telles que Calendrier, Notes et Rappels.

Gemini débarque dans les applications natives Samsung

D’après les captures d’écran partagées par Chun Bhai sur X (anciennement Twitter), les utilisateurs des Galaxy S25 pourront bénéficier de fonctionnalités d’automatisation et d’assistance IA directement intégrées à leurs applications de base.

Voici ce que Gemini pourrait apporter à chaque application.

Samsung Calendrier

Créer, modifier ou supprimer des événements via des commandes vocales ou des descriptions.

Capturer des informations à partir d’images pour générer des événements automatiquement.

Lister des événements sur une période donnée.

Créer des événements récurrents sans toucher à l’écran.

👉 Limitations : pas de possibilité de partager des événements ou de détecter des conflits dans l’agenda.

Samsung Notes

Créer, résumer et retrouver des notes à partir de mots-clés ou de descriptions données à Gemini.

Automatisation des résumés, particulièrement utile pour les longues notes.

👉 Limitations : pas de gestion des dossiers, des tags ou d’invitations à collaborer sur des notes partagées.

Samsung Rappels

Créer et modifier des rappels, y compris leurs noms, dates ou heures.

Rechercher des rappels à l’aide de mots-clés, de dates ou de plages horaires.

Supprimer des rappels existants via des commandes simples.

👉 Limitations : pas de possibilité d’ajouter des photos, des lieux ou des listes de contrôle.

Des extensions en cours de développement

En plus des trois applications mentionnées, Samsung Horloge pourrait bientôt bénéficier d’une extension Gemini, permettant de gérer les alarmes, les minuteries et le chronomètre via des commandes vocales ou textuelles.

Ces fonctionnalités, bien que basiques à première vue, pourraient faire gagner un temps précieux, notamment pour les tâches quotidiennes répétitives. Si elles sont destinées à faire leurs débuts sur les Galaxy S25, elles pourraient également être déployées ultérieurement sur des modèles Galaxy plus anciens.

Une IA au cœur de l’expérience Galaxy S25

Avec l’intégration de Gemini et des fonctionnalités comme Now Brief, les Galaxy S25 semblent prêts à offrir une expérience utilisateur enrichie par l’IA. Bien que ces fonctionnalités ne soient pas au centre de l’événement du 22 janvier, elles témoignent de la volonté de Samsung de créer un écosystème d’outils intégrés et intuitifs.

Dans un contexte où Apple tarde à lancer une version améliorée de Siri, Samsung semble prendre de l’avance sur le terrain de l’IA. Les Galaxy S25 s’annoncent comme une nouvelle référence en matière de smartphones intelligents. Reste à savoir si ces fonctionnalités séduiront les utilisateurs lors de leur lancement officiel.