Huawei Pocket 3 : Lancement imminent et design ultra-compact !

Alors que Huawei reste discret sur les caractéristiques et la date de lancement de son Pocket 3, les rumeurs commencent à se multiplier, offrant un aperçu de ce que pourrait proposer ce prochain smartphone pliable.

Après le lancement du Huawei Pocket 2 en février 2024, il semble que Huawei prépare déjà son successeur. D’après une nouvelle fuite de Smart Pikachu, le Huawei Pocket 3 pourrait être dévoilé au cours du premier trimestre 2025, avec des caractéristiques encore plus séduisantes. Ce calendrier permettrait à Huawei de devancer Samsung, dont les Galaxy Z Flip 7 et Fold 7 sont attendus plus tard dans l’année, ainsi que d’autres concurrents locaux, comme Xiaomi, qui prépare le lancement de son Mix Flip 2.

Selon la fuite, le Pocket 3 sera officiellement présenté peu après le Festival du Printemps chinois, ce qui correspond à une annonce probable entre janvier et mars 2025. Huawei pourrait également en profiter pour révéler une nouvelle tablette compacte aux côtés du Pocket 3, bien que son nom et ses spécifications restent un mystère pour l’instant.

Premières informations sur le Huawei Pocket 3

Le Pocket 3 serait proposé en deux versions, bien que leurs différences ne soient pas encore claires. Parmi les nouveautés attendues, le smartphone devrait être plus fin, plus compact, et plus léger que le Pocket 2. Cependant, aucune information précise sur ses spécifications techniques n’a été divulguée jusqu’à présent.

Pour rappel, le Huawei Pocket 2 mesure 170 x 75.5 x 7,3 mm (déplié), 87 x 75.5 x 15,3 mm (plié) et pèse environ 200 grammes. On peut donc s’attendre à ce que le Pocket 3 adopte un design encore plus compact et léger, tout en conservant son format pliable attrayant.

Pour mieux comprendre ce que Huawei pourrait améliorer avec le Pocket 3, voici les spécifications clés de son prédécesseur, le Pocket 2 :

Écran principal : OLED LTPO pliable de 6,94 pouces, résolution 1,5K, taux de rafraîchissement 120 Hz.

Écran externe : OLED LTPO de 1,15 pouce.

Appareil photo : Avant : 10,7 mégapixels. Arrière : Configuration quadruple avec capteurs de 50 mégapixels (principal), 12 mégapixels (ultra grand-angle), 8 mégapixels (téléobjectif) et 2 mégapixels (spectral).

Processeur : Puce Kirin.

Batterie : 4 520 mAh, avec charge rapide 66W en filaire et 40W en sans fil.

Mémoire : Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Autres fonctionnalités : Capteur d’empreintes latéral et connectivité satellite.

Si le Pocket 3 suit cette lignée, tout en améliorant certains aspects comme la finesse et l’autonomie, il pourrait séduire les amateurs de smartphones pliables.

Un contexte de concurrence intense

En Chine, le Huawei Pocket 3 devra faire face à des concurrents de taille tels que le Xiaomi Mix Flip 2, le Honor Magic V Flip 2 et le Galaxy Z Flip 7. Voici un aperçu des prévisions de lancement de ces modèles :

Xiaomi Mix Flip 2 et Honor Magic V Flip 2 : Attendus au deuxième trimestre 2025.

Samsung Galaxy Z Flip 7 : Prévu pour une annonce en juillet 2025.

Ce que nous pouvons attendre pour le Pocket 3

Huawei pourrait miser sur des améliorations significatives, notamment en matière de performances, d’autonomie et de design allégé pour séduire les utilisateurs. Les rumeurs d’un appareil plus mince et plus léger sont particulièrement prometteuses, surtout dans un segment où l’équilibre entre portabilité et fonctionnalités haut de gamme est crucial.

Avec une concurrence croissante dans le marché des téléphones pliables, le Huawei Pocket 3 devra se démarquer grâce à des innovations concrètes pour maintenir l’intérêt des consommateurs et rivaliser avec des marques comme Xiaomi et Samsung.

Au fur et à mesure que la date de lancement approche, de nouvelles fuites et informations devraient éclairer davantage sur les atouts du Pocket 3 et de ses produits compagnons. Affaire à suivre !