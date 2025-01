Galaxy S25, 25+ et Galaxy S25 Ultra : Toutes les couleurs dévoilées !

À quelques jours de l’événement Galaxy Unpacked prévu pour le 22 janvier, une nouvelle fuite signée Evan Blass, un leaker réputé de l’industrie, dévoile toutes les options de couleurs pour les modèles Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Ces images, probablement authentiques, donnent un aperçu complet de la gamme.

Les couleurs des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra

Samsung proposera quatre couleurs standard pour chaque modèle, sans compter les options exclusives disponibles uniquement en ligne. Bien que les options en bleu pour le Galaxy S25 Ultra aient suscité des interrogations (semblant plus proches du gris), les nuances pour les Galaxy S25 et S25+ incluent un bleu marine éclatant, parmi d’autres teintes classiques et élégantes.

Résumé des couleurs standard :

Galaxy S25 et S25+ : Noir, blanc, bleu marine, et une teinte pastel.

Galaxy S25 Ultra : Noir, blanc, bleu (grisé), et une couleur neutre plus chaude.

Samsung proposera sans doute des variantes exclusives pour les acheteurs en ligne, permettant à chacun de personnaliser davantage son choix.

Une fiche technique prometteuse

En dehors des coloris, de nombreuses caractéristiques des Galaxy S25 ont déjà fuité. Bien que les capacités des batteries et des caméras restent inchangées par rapport à leurs prédécesseurs, la véritable nouveauté vient du Snapdragon 8 Elite.

Ce nouveau processeur, utilisé sur toute la gamme Galaxy S25, promet des performances de pointe, à la hauteur des attentes pour les smartphones haut de gamme de 2025.

Le Galaxy S25 Slim : un modèle attendu plus tard

Un quatrième modèle, le Galaxy S25 Slim, est également en préparation. Prévu pour une sortie dans le courant de l’année, ce modèle se distingue par son design ultra-fin. Avec une épaisseur annoncée comme l’une des plus fines du marché, ce téléphone pourrait séduire les amateurs de légèreté et d’élégance. De plus, des rumeurs évoquent une caméra « Ultra », potentiellement équipée des mêmes capteurs que le S25 Ultra, renforçant son positionnement premium.

Une stratégie axée sur l’IA

Tout comme l’iPhone 16 de 2024, les Galaxy S25 mettront en avant les capacités d’intelligence artificielle comme argument principal. Des fonctionnalités telles que Now Brief et des outils d’intégration avec Google Gemini devraient transformer ces appareils en véritables assistants personnels, anticipant les besoins des utilisateurs et simplifiant les tâches du quotidien.

Avec un design soigné, une fiche technique robuste et des avancées majeures en matière d’IA, la gamme Galaxy S25 s’annonce comme une référence dans le segment des flagships en 2025. Pour ceux qui cherchent à se démarquer ou qui veulent profiter des meilleures innovations technologiques, ces smartphones seront sans aucun doute des choix à considérer.

Rendez-vous le 22 janvier pour l’annonce officielle lors du Galaxy Unpacked, où Samsung dévoilera tous les détails sur ces nouveaux modèles !