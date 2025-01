TikTok interdit aux États-Unis ? Ce qui pourrait arriver ce dimanche

Le réseau social TikTok pourrait devenir inaccessible à ses 170 millions d’utilisateurs américains dès ce dimanche 19 janvier, à moins que la Cour suprême des États-Unis n’intervienne pour suspendre cette décision.

Selon un rapport de Reuters, TikTok prévoit de désactiver complètement l’accès à l’application sur le territoire américain si l’interdiction est confirmée, une mesure plus drastique que ce que la loi exige.

Une fermeture totale de TikTok aux États-Unis : ce que l’on sait

La loi en vigueur prévoit uniquement l’interdiction des nouveaux téléchargements de l’application sur iOS et Android, permettant aux utilisateurs existants de continuer à utiliser leurs installations actuelles. Cependant, Reuters rapporte que ByteDance, la société mère de TikTok, pourrait aller plus loin en bloquant complètement l’accès à l’application via un message pop-up. Ce message redirigerait les utilisateurs vers un site expliquant les détails de l’interdiction, les empêchant ainsi de consulter ou de publier du contenu.

Ce choix stratégique pourrait être motivé par l’idée de faciliter un éventuel retour si l’interdiction venait à être annulée ultérieurement.

Les chances d’une suspension ou d’un report

Pour l’instant, TikTok reste en attente d’une décision de la Cour suprême des États-Unis pour savoir si l’interdiction sera retardée ou maintenue. Cette décision devrait intervenir d’un moment à l’autre.

L’interdiction prend effet un jour avant que Donald Trump ne prête serment pour son second mandat. L’ancien président a déjà demandé à la Cour suprême de retarder cette interdiction pour lui permettre de trouver une solution politique. Même si Trump ne peut pas annuler la loi directement, le Département de la Justice pourrait choisir de ne pas l’appliquer immédiatement.

Comment cette interdiction pourrait impacter les utilisateurs ?

Si TikTok décide de désactiver l’application, les utilisateurs américains seront coupés de l’accès, même si l’application est installée sur leurs téléphones. L’interdiction des nouvelles installations et des mises à jour pourrait également exposer l’application à des bugs et vulnérabilités de sécurité à mesure que le temps passe sans correctifs.

Il est techniquement possible de contourner l’interdiction via un VPN, mais ce n’est pas une solution garantie. TikTok pourrait également offrir à ses utilisateurs la possibilité de télécharger leurs données personnelles avant que l’application ne devienne inaccessible.

Quelles alternatives à TikTok ?

Avec l’imminence de l’interdiction, de nombreux utilisateurs se tournent vers des applications alternatives, comme RedNote ou Lemon8. Cependant, Lemon8 étant également détenue par ByteDance, elle pourrait devenir la prochaine cible des régulateurs américains.

Les grandes plateformes comme Instagram et YouTube pourraient également bénéficier de cette situation, leurs fonctionnalités Reels et Shorts ayant été conçues pour concurrencer TikTok.

Rumeurs de rachat par Elon Musk ou MrBeast

Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Elon Musk envisageait de racheter TikTok, mais ByteDance a démenti ces informations en les qualifiant de « pure fiction ». De son côté, le célèbre YouTuber MrBeast a plaisanté sur un potentiel rachat avant de mentionner qu’il avait été contacté par plusieurs milliardaires intéressés par l’idée.

Alors que la situation évolue rapidement, une chose est certaine : l’interdiction imminente de TikTok pourrait marquer un tournant dans l’histoire des réseaux sociaux. Les utilisateurs doivent maintenant décider s’ils veulent attendre une éventuelle annulation ou passer à des alternatives. Quoi qu’il en soit, la décision de ce dimanche pourrait avoir des répercussions durables sur l’écosystème numérique américain.