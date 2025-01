Freebox Pro : Wi-Fi 7, 8 Gbit/s et cybersécurité intégrée

Free Pro vient de lancer une nouvelle version de sa Freebox Pro, spécialement conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (TPE/PME). Ce concentré de technologies offre connectivité avancée, cybersécurité intégrée et engagements environnementaux affirmés, le tout à un tarif compétitif.

Voici tout ce qu’il faut savoir.

Freebox Pro : Une connectivité ultra-puissante pour les entreprises

La nouvelle Freebox Pro promet des performances exceptionnelles avec des débits symétriques allant jusqu’à 8 Gbit/s, adaptés aux entreprises nécessitant une bande passante élevée pour des applications hébergées dans le cloud. Dotée du dernier Wi-Fi 7 quadri-bande, elle permet de connecter jusqu’à 100 appareils simultanément avec une latence minimale, même dans des environnements denses.

En cas de coupure de la fibre, un backup 4G automatique assure une continuité de service. Cette fonctionnalité s’accompagne d’une installation et d’une mise en service réalisées par un technicien spécialisé.

Sécurité renforcée grâce à des solutions intégrées

Free Pro place la cybersécurité au cœur de son offre avec le Cyber Protect Essentiel, une solution surveillant les flux réseau en temps réel via des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle. Ce système, soutenu par les experts en cybersécurité de ITrust, détecte les menaces et anomalies 24/7.

La Freebox Pro intègre également un firewall IPv4/IPv6 pour sécuriser les appareils connectés et offre une solution de stockage hybride, associant un NAS local de 1 To et 200 Go de stockage cloud sécurisé.

Une démarche environnementale exemplaire

Avec une consommation énergétique réduite de 40 % par rapport à la version précédente, la Freebox Pro adopte des pratiques durables. Son mode veille total permet de réaliser jusqu’à 95 % d’économies d’énergie. De plus, Free Pro s’engage dans une politique de recyclage et de réutilisation pour garantir une durée de vie minimale de 10 ans.

La Freebox Pro est proposée à 39,99 € HT/mois pendant un an, puis 49,99 € HT/mois, sans engagement. En plus de la connectivité et de la sécurité, l’offre inclut deux lignes fixes avec appels illimités vers plus de 100 destinations, ainsi qu’un forfait mobile Free Pro 5G.

Des options telles que le kit de mise en baie ou les répéteurs Wi-Fi 7 permettent de personnaliser l’installation en fonction des besoins spécifiques des entreprises.

Avec cette nouvelle Freebox Pro, Free Pro se positionne comme un acteur majeur de la digitalisation des entreprises françaises. Alliant performance, sécurité et responsabilité environnementale, cette offre est taillée sur mesure pour accompagner les TPE/PME dans leur transformation numérique.