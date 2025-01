Accueil » CES 2025 : NVIDIA GeForce NOW arrive sur les casques VR/AR

Au CES 2025, NVIDIA a annoncé que son service de cloud gaming GeForce NOW sera bientôt compatible avec les casques de réalité virtuelle et mixte, notamment l’Apple Vision Pro. Cette initiative fait de GeForce NOW le premier service de jeu en streaming officiellement disponible sur le casque spatial d’Apple.

Avec la mise à jour v2.0.70, prévue ce mois-ci, GeForce NOW ajoutera la prise en charge de plusieurs appareils, dont :

Apple Vision Pro

Meta Quest 3 et Quest 3S

Les casques VR/AR de Pico

Bien que NVIDIA n’ait pas donné de date précise pour le lancement, ce mouvement rapproche l’entreprise de ses concurrents comme Microsoft, dont le service Xbox Cloud Gaming est déjà disponible sur les casques Quest.

Les utilisateurs des casques compatibles pourront jouer aux titres pris en charge par GeForce NOW directement via un navigateur Web, sans matériel puissant nécessaire. Sur l’Apple Vision Pro, les jeux seront diffusés dans un environnement visionOS spécial, projetés sur un écran virtuel massif de 100 pieds (environ 30 mètres).

Les technologies avancées de NVIDIA, telles que le ray tracing et DLSS, seront accessibles pour des visuels encore plus impressionnants, notamment pour les abonnés des formules Performance et Ultimate.

Interaction et compatibilité

Alors que le Vision Pro utilise principalement des gestes de la main et un suivi oculaire pour les interactions, les joueurs pourront connecter des manettes traditionnelles de Sony, Microsoft ou Nintendo pour une meilleure expérience.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait également intégrer prochainement le support de véritables contrôleurs VR, comme ceux de la PlayStation VR2, renforçant encore les capacités de jeu du Vision Pro.

Les avantages et les défis du cloud gaming

Le cloud gaming repose sur des serveurs distants équipés de matériel puissant pour exécuter les jeux, diffusant ensuite les sessions en streaming vidéo sur des appareils connectés. Cela permet à des appareils dépourvus de GPU performants, comme les casques AR/VR, de jouer à des titres récents.

Cependant, cette technologie est encore limitée par la latence réseau, qui peut affecter la fluidité du jeu dans certaines zones ou sur certains réseaux. NVIDIA devra également optimiser son service pour les environnements immersifs de la réalité mixte et virtuelle.

Curieusement, NVIDIA n’a toujours pas développé d’application native pour GeForce NOW sur les plateformes Apple, malgré les récentes ouvertures de l’App Store aux applications de streaming de jeux. Sur iPhone et iPad, les utilisateurs doivent utiliser une version Safari mobile du service, qui reste moins pratique, car chaque jeu doit être ajouté en tant qu’application Web progressive (PWA).

L’arrivée de GeForce NOW sur des casques comme l’Apple Vision Pro, les Meta Quest, et les appareils Pico marque une étape importante pour le cloud gaming. En combinant ses technologies avancées avec des environnements immersifs, NVIDIA élargit les horizons du jeu en streaming, notamment pour les appareils de réalité mixte.