Pawport : La porte connectée pour animaux se renforce au CES 2025

La startup Pawport, basée à Phoenix, revient au CES 2025 avec une version mise à niveau de sa Smart Pet Door, désormais équipée d’une porte extérieure supplémentaire pour renforcer la sécurité. Conçue pour répondre aux préoccupations des propriétaires d’animaux face aux intrusions indésirables, cette porte connectée allie technologie et robustesse pour garantir un environnement sûr et pratique.

Le nouveau modèle de Pawport intègre un système de double porte (intérieure et extérieure) reliées par un petit tunnel, une fonctionnalité qui améliore significativement la sécurité :

Matériaux résistants : Fabriqué à partir d’acier épais et d’aluminium revêtu par poudrage, le système est conçu pour résister aux intempéries.

Verrous solides : Deux verrous de sécurité empêchent les intrusions indésirables, que ce soit de la part d’animaux sauvages (comme les ratons laveurs ou les coyotes) ou même des cambrioleurs.

Pawport utilise un mélange de technologie de traqueur Bluetooth et de capteurs de mouvement pour automatiser son ouverture et sa fermeture :

Détection automatisée : La porte s’ouvre uniquement lorsque votre animal, équipé d’une balise Bluetooth, s’approche.

Application compagnon : Contrôlez la porte à distance, planifiez des horaires d’ouverture ou utilisez des commandes vocales via Alexa, Siri ou Google.

Sécurité supplémentaire : Un réglage de la sensibilité empêche les portes de se refermer sur un animal en train de passer.

En cas de coupure de courant, une batterie rechargeable intégrée assure que la porte reste fonctionnelle, garantissant que vos animaux ne soient pas bloqués.

Pawport, une solution adaptée aux familles

Pawport ne protège pas uniquement vos animaux de compagnie, mais veille également à la sécurité des enfants. Une option permet de désactiver les boutons manuels pour empêcher les enfants d’ouvrir la porte et de passer à travers, tandis que les composants en acier et aluminium ajoutent non seulement une durabilité à long terme, mais également une tranquillité d’esprit pour les familles.

La nouvelle Smart Pet Door de Pawport sera disponible au début de 2025, avec un prix de départ fixé à 500 dollars. Ce prix inclut les fonctionnalités avancées, telles que le système à double porte, le contrôle intelligent via application et les améliorations de sécurité. On ne sait pas si cette porte sera commercialisée en France.

Si vous êtes fatigué des portes pour animaux traditionnelles qui laissent passer des insectes, des courants d’air ou pire, des intrus indésirables, Pawport pourrait être la solution idéale. Avec sa conception robuste et ses fonctionnalités connectées, elle se positionne comme une option haut de gamme pour les propriétaires soucieux de la sécurité et du confort de leurs animaux.