Nvidia vs Apple : la bataille pour la domination chez TSMC

Depuis des années, Apple a été le plus gros client de TSMC, le leader mondial des fonderies de semi-conducteurs. En 2024, Apple représentait 25,2 % du chiffre d’affaires annuel de TSMC, contre 10,1 % pour Nvidia. Cependant, une évolution majeure pourrait bouleverser cet équilibre.

Selon des analystes de Citi Securities, la forte demande pour les puces destinées à l’intelligence artificielle pourrait propulser Nvidia à la première place, dépassant ainsi Apple.

Apple a historiquement été un partenaire clé pour TSMC, qui fabrique les processeurs de la série A pour iPhone et iPad, ainsi que les processeurs de la série M pour certains iPad et Mac. De plus, TSMC produira les modems 5G conçus par Apple, qui devraient remplacer les modems Snapdragon sur l’iPhone SE 4 et l’iPhone 17 Slim.

Malgré ces contributions, la montée en puissance de Nvidia pourrait réduire la part d’Apple dans les revenus de TSMC, même si ce dernier restera un client clé, notamment avec la réservation de toute la capacité de production en 2 nm de TSMC pour les processeurs A20 et A20 Pro prévus pour l’iPhone 18 en 2026.

Nvidia bénéficie d’une forte demande pour les ASIC spécialisés dans l’IA. Ces puces, qui permettent des calculs spécifiques et hautement optimisés, devraient représenter une part importante des activités de TSMC d’ici 2025. La majorité de ces puces IA seront fabriquées avec la technologie 3 nm de TSMC, ce qui permettra d’augmenter le prix moyen des wafers et d’améliorer les marges de TSMC.

En 2025, Nvidia pourrait représenter jusqu’à 20 % des revenus de TSMC, propulsé par une liste étendue de clients et une demande accrue en solutions IA pour smartphones et PC. Ces dispositifs basés sur l’IA embarquée (on-device IA), considérés comme plus sûrs que l’IA dans le cloud, stimuleront davantage les activités de TSMC et Nvidia.

TSMC face à la compétition et à la croissance

Pour 2025, TSMC prévoit une croissance de 20 à 25 % de son chiffre d’affaires tout en maintenant des marges bénéficiaires brutes supérieures à 50 %. Cependant, cette ascension n’est pas sans défis. Samsung Foundry, malgré son historique de faibles rendements pour les technologies avancées, pourrait tenter d’attirer Nvidia et Qualcomm avec des tarifs compétitifs. Si cela se concrétise, cela pourrait réduire la dépendance de Nvidia vis-à-vis de TSMC.

Malgré la potentielle montée en puissance de Nvidia, Apple reste un acteur incontournable pour TSMC, notamment grâce à ses projets en 2 nm. L’explosion de la demande en IA profite également aux deux entreprises, renforçant leur importance stratégique pour TSMC.

Cependant, avec une compétition accrue entre Nvidia, Apple, Qualcomm et d’autres acteurs, le paysage des semi-conducteurs est en pleine transformation. La capacité de TSMC à maintenir sa position de leader dépendra de sa capacité à équilibrer innovation, efficacité et partenariats stratégiques.