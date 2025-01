Accueil » Batteries Si-C : Samsung et Apple sur le point de rattraper leur retard ?

L’ascension des fabricants de smartphones chinois dans l’adoption des batteries au silicium-carbone (Si-C) pourrait bien mettre des géants mondiaux comme Samsung et Apple sous pression pour innover. Alors que ces marques chinoises équipent déjà leurs appareils de batteries dépassant les 6 000 mAh, les leaders mondiaux comme Samsung et Apple semblent plafonner à 5 000 mAh, même pour leurs modèles phares tels que le Galaxy S24 Ultra.

Un récent rapport publié sur la plateforme Naver par yeux1122 suggère que Samsung travaille activement au développement de matériaux pour des batteries Si-C. Cependant, aucune date précise n’a encore été évoquée quant à leur commercialisation.

De son côté, Apple adopterait une approche plus prudente, fidèle à sa stratégie habituelle d’intégration tardive mais optimisée des nouvelles technologies.

Pourquoi miser sur les batteries au silicium-carbone ?

Les batteries Si-C offrent une densité énergétique plus élevée que les batteries lithium-ion traditionnelles. Cela signifie qu’elles permettent des capacités supérieures dans des formats physiques équivalents, une réponse idéale pour les smartphones haut de gamme, où chaque millimètre compte.

Pour des modèles comme l’iPhone 16 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra, qui regorgent de composants avancés, maximiser la capacité de la batterie sans compromettre les performances thermiques ou l’intégration des fonctionnalités est un défi de taille.

Les batteries Si-C promettent également :

Une meilleure autonomie grâce à des cellules plus performantes.

Un format plus compact, laissant de la place pour d’autres innovations technologiques.

Une réponse aux limites de la technologie lithium-ion, qui atteint ses capacités maximales.

Les défis de l’adoption des batteries Si-C

Malgré leurs avantages, les batteries au silicium-carbone posent plusieurs défis :

Coût élevé de fabrication : Les matériaux et processus nécessaires pour produire ces batteries augmentent significativement les coûts. Intégration dans les designs existants : Les flagships actuels sont déjà optimisés pour des batteries lithium-ion. Passer au Si-C nécessitera de repenser certains éléments d’ingénierie. Fiabilité et gestion thermique : Comme toute nouvelle technologie, les batteries Si-C devront prouver leur durabilité et leur sécurité dans des appareils grand public.

Un pas nécessaire vers l’avenir

Avec l’augmentation des besoins en autonomie et des limitations des optimisations logicielles, les batteries au silicium-carbone représentent une évolution incontournable. Si les fabricants chinois ont déjà pris une longueur d’avance, Samsung et Apple savent qu’ils doivent innover pour rester compétitifs.

Samsung, qui semble plus avancé dans le développement de cette technologie, pourrait être le premier à intégrer ces batteries dans ses appareils phares, peut-être dans la gamme Galaxy S26 ou ses prochains pliables. Quant à Apple, bien qu’elle soit plus lente à adopter de nouvelles technologies, sa maîtrise de l’intégration logicielle et matérielle pourrait faire des batteries Si-C un véritable atout pour les futurs iPhone..

Reste à voir si ces innovations verront le jour dès 2025 ou si elles devront attendre encore quelques années pour devenir un standard industriel.