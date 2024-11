Objets connectés Galaxy Ring 2 : Samsung prépare une nouvelle bague connectée plus fine et plus autonome Accueil » Galaxy Ring 2 : Samsung prépare une nouvelle bague connectée plus fine et plus autonome Objets connectés par Galaxy Ring 2 Samsung Pinterest

LinkedIn

Galaxy Ring 2 : Samsung prépare une nouvelle bague connectée plus fine et plus autonome

La sortie potentiellement avancée de la Galaxy Ring 2 par Samsung pourrait bien créer de l’effervescence chez les amateurs de wearables. Selon des informations récentes partagées par la source coréenne yeux 1122 sur Naver, Samsung pourrait lancer la nouvelle génération de sa bague connectée, la Galaxy Ring 2, plus tôt que prévu, même si aucune fenêtre précise de lancement n’a été donnée. En se basant sur le calendrier de la première Galaxy Ring, annoncée en janvier et commercialisée en juillet, il est raisonnable de penser que la Galaxy Ring 2 pourrait sortir au premier semestre 2025. D’après la fuite, la Galaxy Ring 2 sera plus fine que son prédécesseur et proposera une autonomie améliorée, une amélioration particulièrement attendue par les utilisateurs qui avaient pointé du doigt la durée de vie limitée de la batterie du premier modèle. Ces changements visent à rendre la bague plus pratique et compétitive face aux autres wearables. Bien que la fuite ne détaille pas les nouveautés précises, il est possible que Samsung intègre des fonctionnalités plus avancées, telles que des outils de suivi de la santé améliorés ou des options comme le paiement sans contact, qui deviendraient des atouts majeurs face aux autres produits du marché. Une concurrence accrue avec Apple ? Un aspect intéressant évoqué par yeux 1122 est qu’Apple travaillerait également sur sa propre bague connectée et d’autres wearables tels que des lunettes connectées. Cette affirmation va à l’encontre des récentes déclarations de Mark Gurman de Bloomberg, qui a affirmé qu’Apple ne développait pas activement de bague connectée. Si yeux 1122 a déjà été précis dans ses fuites concernant Samsung, sa fiabilité concernant Apple est plus incertaine, donc cette information est à prendre avec précaution. La potentielle arrivée de la Galaxy Ring 2 avec des améliorations significatives pourrait redéfinir les attentes en matière de bagues connectées. Pour ceux qui, comme moi, n’ont pas acheté la première version, cette nouvelle génération pourrait bien susciter l’intérêt, surtout si elle offre des fonctionnalités innovantes et une expérience utilisateur enrichie. La concurrence entre Samsung et Apple pourrait aussi stimuler l’innovation, ce qui profiterait en fin de compte aux consommateurs.