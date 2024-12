Magic Mouse : Apple prépare une refonte complète !

Apple prépare une refonte complète de son Magic Mouse, un emblématique accessoire, mais controversé, utilisé avec ses Mac depuis 2009. D’après Mark Gurman de Bloomberg, cette nouvelle version du Magic Mouse s’attaquera à ses défauts les plus critiqués, notamment le positionnement peu pratique du port de charge.

Dans sa newsletter Power On, Gurman révèle que Apple travaille actuellement sur des prototypes pour créer un design plus moderne et mieux adapté aux besoins des utilisateurs. Bien que le design final ne soit pas encore arrêté, cette nouvelle version du Magic Mouse devrait voir le jour dans 12 à 18 mois, au plus tôt.

Un port de charge enfin repositionné sur la Magic Mouse

Le principal problème du Magic Mouse actuel est son port de charge placé sous l’appareil, ce qui rend la souris inutilisable lorsqu’elle est branchée. Malgré une récente mise à niveau ajoutant un port USB-C pour se conformer aux règles de l’Union européenne, le positionnement du port reste inchangé, frustrant de nombreux utilisateurs.

La prochaine version du Magic Mouse devrait repositionner ce port pour permettre une utilisation pendant la charge, résolvant ainsi une plainte majeure des utilisateurs depuis des années.

Ergonomie et autres améliorations attendues

Outre le repositionnement du port de charge, Apple envisage de corriger d’autres problèmes récurrents, notamment ceux liés à l’ergonomie. Le design actuel, plat et à profil bas, a souvent été critiqué pour être inconfortable lors d’une utilisation prolongée, provoquant des crampes ou des douleurs dans la main. Beaucoup d’utilisateurs ont opté pour des alternatives tierces, comme les souris ergonomiques de Logitech, bien plus adaptées à des séances de travail longues.

La nouvelle version pourrait offrir une prise en main plus confortable, tout en conservant l’esthétique minimaliste qui fait la signature d’Apple.

Potentielles nouvelles fonctionnalités

Bien que Gurman ne détaille pas les fonctionnalités prévues, cette refonte du Magic Mouse représente une opportunité pour Apple d’intégrer des technologies modernes et de répondre aux attentes des utilisateurs. Voici quelques améliorations possibles :

Recharge sans fil : Apple pourrait s’inspirer des solutions comme le système Powerplay de Logitech, qui permet de recharger les souris via un tapis compatible. Avec sa technologie MagSafe, Apple pourrait proposer une solution similaire, éliminant le besoin de câbles.

: Apple pourrait s’inspirer des solutions comme le système Powerplay de Logitech, qui permet de recharger les souris via un tapis compatible. Avec sa technologie MagSafe, Apple pourrait proposer une solution similaire, éliminant le besoin de câbles. Contrôles supplémentaires : Ajouter des boutons configurables ou des contrôles mécaniques offrirait plus de possibilités aux utilisateurs professionnels, sans compromettre le design épuré.

: Ajouter des boutons configurables ou des contrôles mécaniques offrirait plus de possibilités aux utilisateurs professionnels, sans compromettre le design épuré. Retour haptique : En tirant parti de son expertise en matière de retour haptique (comme sur l’Apple Watch ou les trackpads des MacBook), Apple pourrait intégrer un retour tactile pour enrichir l’expérience utilisateur.

: En tirant parti de son expertise en matière de retour haptique (comme sur l’Apple Watch ou les trackpads des MacBook), Apple pourrait intégrer un retour tactile pour enrichir l’expérience utilisateur. Meilleure prise en charge des gestes : Le pavé tactile multitouch du Magic Mouse est déjà un atout, mais des gestes améliorés ou élargis pourraient rendre la souris encore plus polyvalente.

Une modernisation nécessaire

Après 15 ans sans réelle refonte, la Magic Mouse a grandement besoin d’évoluer pour rester compétitive face à des alternatives modernes. Bien que le repositionnement du port de charge et une meilleure ergonomie soient des priorités, Apple pourrait également enrichir cet accessoire avec des fonctionnalités innovantes.

La nouvelle version du Magic Mouse devrait arriver d’ici fin 2025 ou début 2026, probablement en parallèle du lancement de nouveaux Mac. Cependant, le processus de conception, de prototypage et de production à grande échelle chez Apple est long et complexe, ce qui pourrait retarder la sortie.

Pour l’instant, les utilisateurs devront se contenter de la version actuelle ou opter pour des alternatives tierces, comme les souris ergonomiques de Logitech. Mais si Apple tient ses promesses, le prochain Magic Mouse pourrait devenir un accessoire incontournable dans l’écosystème Mac pour les années à venir.

