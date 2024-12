Gemini : Contrôle vocal des applications Samsung avec Android 16

Google continue d’étendre les fonctionnalités de son assistant d’intelligence artificielle générative, Gemini, en travaillant sur une intégration profonde avec les applications natives de Samsung. Ces nouveautés, qui semblent liées à la fonctionnalité App Functions de Android 16, permettront aux utilisateurs de contrôler plusieurs applications Samsung, telles que Clock, Notes, Reminders et Calendar directement via Gemini.

Selon Android Authority, de nouvelles extensions sont en cours de développement pour renforcer l’interopérabilité entre Gemini et les applications Samsung. Par exemple, une extension pour l’application Samsung Reminders a été repérée, indiquant que l’assistant pourrait bientôt être capable de créer et de gérer des tâches dans cette application.

Les potentielles fonctionnalités

Parmi les indices découverts, Gemini pourrait offrir les capacités suivantes :

Samsung Clock : Créer et modifier des alarmes, gérer les minuteries et utiliser le chronomètre.

Samsung Notes : Créer, supprimer, rechercher ou mettre à jour des dossiers de notes ou des notes individuelles.

Samsung Reminders : Ajouter, modifier ou supprimer des tâches.

Samsung Calendar : Créer, supprimer, trouver ou mettre à jour des événements dans le calendrier.

Ces fonctionnalités semblent nécessiter une permission spécifique d’Android 16, ce qui suggère que leur disponibilité sera réservée aux appareils fonctionnant sous cette version ou une version ultérieure du système d’exploitation. Android 16 est attendu pour l’année prochaine, et ces extensions pourraient arriver en même temps ou peu après son lancement.

Un assistant encore plus performant pour les utilisateurs Samsung

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Gemini promet de devenir un outil encore plus pratique pour les utilisateurs de smartphones Galaxy. La possibilité de gérer directement des tâches, des notes et des événements via des commandes IA ouvre la voie à une productivité simplifiée et à une gestion intuitive des applications natives.

Si ces fonctionnalités se confirment, elles marqueront une avancée majeure dans l’intégration des assistants IA avec les applications de gestion quotidienne. Pour les utilisateurs Samsung, cela signifie une expérience utilisateur plus fluide et une interopérabilité accrue entre les écosystèmes Google et Samsung.

En attendant, les fans de Gemini et de Samsung devront patienter jusqu’à la sortie d’Android 16 pour tester ces nouveautés. Mais une chose est sûre : l’avenir de l’IA générative sur les appareils Galaxy s’annonce prometteur, et ces améliorations pourraient bien redéfinir la manière dont nous interagissons avec nos appareils au quotidien.