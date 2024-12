iPhone 17 Pro : Écran révolutionnaire grâce à la technologie « Low-Dielectric TEE »

Alors que les rumeurs continuent d’éclairer les futurs modèles d’Apple, de nouvelles informations suggèrent que l’iPhone 17 Pro pourrait introduire une toute nouvelle technologie d’affichage : le Low-Dielectric TEE, un développement qui pourrait également s’étendre aux modèles de l’iPhone 18.

Selon une source réputée, les modèles iPhone 17 Pro intégreront des écrans basés sur la technologie Low-Dielectric TEE. Ces panneaux afficheraient plusieurs améliorations significatives, notamment :

Une meilleure durabilité : Une structure renforcée pour des écrans encore plus résistants.

: Une structure renforcée pour des écrans encore plus résistants. Efficacité énergétique accrue : Une gestion optimisée de l’énergie pour améliorer l’autonomie.

: Une gestion optimisée de l’énergie pour améliorer l’autonomie. Temps de réponse plus rapides : Idéal pour les animations fluides et une expérience utilisateur améliorée.

Si cette technologie Low-Dielectric TEE se concrétise, elle pourrait marquer une avancée notable dans la gestion de la consommation énergétique et offrir une plus grande durabilité, tout en maintenant la qualité d’affichage emblématique des iPhone.

Une collaboration entre Apple et ses fournisseurs d’écrans ?

Les écrans de l’iPhone 17 Pro seraient très probablement produits par Samsung et LG, deux partenaires de longue date d’Apple. Cependant, une rumeur intéressante suggère que BOE, un fabricant chinois d’écrans OLED, pourrait également participer à la production. BOE a récemment développé des panneaux OLED surpassant les technologies actuelles de Samsung et LG.

Si Apple décide de collaborer avec BOE pour ces écrans Low-Dielectric TEE, cela représenterait une opportunité majeure pour le fabricant chinois, qui tente depuis des années de devenir un fournisseur clé pour Apple.

Bien que les rumeurs actuelles se concentrent sur l’efficacité énergétique et la durabilité des écrans Low-Dielectric TEE, il n’est pas exclu que cette nouvelle technologie apporte également des améliorations visuelles. Une meilleure gestion des couches diélectriques pourrait permettre des couleurs plus riches et des contrastes encore plus saisissants.

Un écran réservé aux modèles Pro ?

Apple semble vouloir réserver ces innovations aux modèles Pro, laissant de côté d’autres déclinaisons, comme le supposé iPhone 17 Air, une version plus fine et plus esthétique. Cet appareil, bien qu’élégant, pourrait faire des compromis sur les performances, les fonctionnalités, et probablement sur l’intégration de la technologie Low-Dielectric TEE en raison de sa conception ultra-mince.

Pour les utilisateurs qui n’ont pas sauté le pas avec l’iPhone 16, les écrans Low-Dielectric TEE pourraient représenter un argument de poids pour envisager une mise à niveau en 2024. Associés au cadre en titane et à des performances accrues, ces écrans font de l’iPhone 17 Pro un candidat sérieux pour les amateurs de technologie à la pointe.