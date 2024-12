Accueil » ChatGPT : 1 milliard d’utilisateurs et la rentabilité en ligne de mire pour 2025 ?

En 2025, OpenAI ambitionne de franchir un cap ambitieux pour ChatGPT : atteindre 1 milliard d’utilisateurs et maximiser ses revenus. Alors que l’outil d’intelligence artificielle générative s’est imposé comme l’une des plateformes les plus visitées au monde, ses dirigeants cherchent à rivaliser avec des géants comme Instagram et TikTok, tout en consolidant sa position sur le marché.

ChatGPT a attiré environ 100 millions d’utilisateurs en seulement 2 mois après son lancement public, établissant un record en 2023. Aujourd’hui, la plateforme revendique 250 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine, selon le Financial Times. Cependant, pour atteindre le milliard d’utilisateurs, OpenAI devra surmonter de nombreux défis, notamment celui de la rentabilité.

Alors que Instagram a atteint les 2 milliards d’utilisateurs mensuels en avril 2024 et que TikTok continue de dominer avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, OpenAI mise sur des investissements stratégiques pour élargir sa base d’utilisateurs.

ChatGPT, des coûts exorbitants et des projets d’expansion

Maintenir ChatGPT opérationnel est un véritable défi financier. En 2023, les coûts de fonctionnement de la plateforme étaient estimés à 700 000 dollars par jour, soit environ 36 centimes par requête. Ces dépenses n’ont fait qu’augmenter avec l’évolution des technologies et des services proposés par OpenAI.

En 2024, OpenAI devrait générer environ 3,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires, principalement grâce à son abonnement ChatGPT Plus et à son API pour développeurs tiers. Cependant, les coûts d’exploitation et les salaires des employés pourraient atteindre 5 milliards de dollars, créant un déficit que l’entreprise doit combler.

Pour répondre à ces défis, OpenAI prévoit de construire de nouveaux centres de données aux États-Unis, notamment dans le Midwest et le sud-ouest, selon Chris Lehane, vice-président des affaires mondiales d’OpenAI. Ces projets, essentiels pour soutenir la croissance future de ChatGPT, ont même été évoqués lors de discussions avec la Maison-Blanche en raison des besoins énergétiques colossaux qu’ils impliquent.

Un modèle économique en mutation

Actuellement financé par ses abonnements payants et ses solutions API, OpenAI envisage de diversifier ses sources de revenus. L’ajout de publicités est une piste envisagée, bien qu’aucun plan concret ne soit encore en place. Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI et ancienne responsable de la publicité chez Nextdoor et Salesforce, a déclaré que l’entreprise aborderait ce sujet de manière réfléchie : « Nous voulons être attentifs quant au moment et à l’endroit où nous implémentons des publicités ».

Cependant, intégrer des publicités pourrait s’avérer délicat pour une plateforme conçue initialement comme un outil de recherche et d’assistance.

Une levée de fonds record et des ambitions à long terme

En octobre dernier, OpenAI a levé 6,6 milliards de dollars, atteignant une valorisation impressionnante de 157 milliards de dollars. Ces fonds devraient permettre à l’entreprise de combler son déficit à court terme et de soutenir des projets de grande envergure, comme ses centres de données.

Par ailleurs, OpenAI semble prêt à transformer son modèle organisationnel. Après avoir opéré comme une organisation privée à but non lucratif, elle envisage une transition vers un modèle for-profit, plus adapté à ses ambitions de croissance.

Pour rester compétitif, OpenAI explore de nouveaux marchés, notamment dans les secteurs des moteurs de recherche et des navigateurs Web. L’entreprise aurait recruté plusieurs experts en publicité ayant travaillé chez Meta et Google, signalant une volonté d’intégrer des modèles publicitaires plus sophistiqués.

Avec des investissements massifs et une stratégie axée sur l’expansion, OpenAI espère faire de ChatGPT une plateforme incontournable en 2025. Reste à savoir si cette ambition sera suffisante pour surmonter les défis financiers et techniques liés à une croissance aussi rapide.