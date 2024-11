Accueil » Proton : Confidentialité renforcée et nouvelles fonctionnalités pour Mail, Calendar et Drive

Proton, bien connu pour son service de messagerie chiffré Proton Mail, continue d’élargir son écosystème d’applications. Après une année 2024 marquée par des innovations, Proton a partagé sa feuille de route pour les mois d’hiver, promettant des mises à jour significatives pour Proton Mail, Proton Calendar et Proton Drive.

Proton Mail : plus sécurisé et plus global

Le cœur du service de Proton, Proton Mail, bénéficiera d’algorithmes améliorés pour détecter les spams et les tentatives d’hameçonnage. Ces mises à jour visent à renforcer la sécurité et à protéger davantage les utilisateurs contre les cybermenaces. En outre, la plateforme va s’ouvrir à de nouveaux publics avec l’ajout de langues comme le finnois et l’hindi, rendant l’expérience encore plus accessible.

Pour les utilisateurs de bureau, une fonctionnalité attendue fera enfin son apparition : la possibilité de définir Proton Mail comme client de messagerie par défaut sur tous les principaux systèmes d’exploitation. Cela simplifiera l’intégration de Proton Mail dans les workflows quotidiens des utilisateurs.

Proton Calendar : une intégration renforcée avec Mail

L’application de gestion d’agenda sécurisée, Proton Calendar, deviendra plus étroitement intégrée à Proton Mail, à l’image de la relation entre Google Agenda et Gmail. Parmi les nouvelles fonctionnalités prévues, les utilisateurs pourront profiter de paramètres avancés pour planifier des événements et ajouter des notes personnalisées aux invitations, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs calendriers.

Proton Drive : plus collaboratif et adapté aux entreprises

Le service de stockage cloud chiffré, Proton Drive, prévoit de grandes avancées après une année 2024 réussie, notamment avec le lancement de Drive for Business et l’open source de son application. Les nouveautés incluront :

Partage de documents et dossiers publics : les utilisateurs pourront uploader des fichiers accessibles à tous, avec des options d’édition collaboratives.

Outils d’organisation améliorés : il sera désormais possible de copier ou déplacer facilement des fichiers entre My Files, Computers et Shared with me.

Une application Proton Drive pour macOS, facilitant l’accès au service pour les utilisateurs Apple.

Lancement progressif des fonctionnalités

Ces nouvelles fonctionnalités commenceront à être déployées au cours des prochaines semaines et mois. Cependant, Proton a averti que certaines mises à jour arriveront progressivement, nécessitant de la patience de la part des utilisateurs.

Avec cette feuille de route ambitieuse, Proton montre son engagement à offrir une alternative sécurisée et respectueuse de la vie privée aux géants comme Google. Que vous soyez utilisateur de Proton Mail, Calendar ou Drive, de belles évolutions sont à venir pour renforcer votre productivité tout en préservant vos données personnelles.