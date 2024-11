ASUS ROG Phone 9 FE : Un smartphone gaming abordable en préparation ?

ASUS continue d’élargir sa gamme de smartphones gaming avec un potentiel nouvel ajout : le ROG Phone 9 FE. Bien que la série ROG Phone 9 ait été officiellement dévoilée récemment, une nouvelle fuite suggère que ce modèle FE viendrait compléter l’offre, probablement avec un prix plus accessible.

Un appareil ASUS identifié sous le numéro de modèle ASUS_AI2401_N a été repéré sur le site de certification Wi-Fi Alliance. L’appareil y fonctionnait sous Android 14, mais il est probable que la version finale soit lancée avec Android 15, pour correspondre au reste de la gamme ROG Phone 9.

Selon la certification, le ROG Phone 9 FE prendra en charge les bandes Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ainsi que Wi-Fi 6 et Miracast. Ces caractéristiques devraient permettre une connectivité rapide et le partage d’images et vidéos en haute résolution entre appareils compatibles.

Ce n’est pas la première fois que ce modèle fait parler de lui : une précédente fuite avait déjà révélé son numéro de modèle, proche de celui des appareils ROG Phone 8. Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles le ROG Phone 9 FE pourrait partager certains composants ou caractéristiques avec cette génération précédente.

Si ces spéculations s’avèrent exactes, cela signifierait que l’appareil offrirait une combinaison de spécifications solides et de fonctionnalités adaptées aux joueurs, mais avec des compromis nécessaires pour réduire son coût.

ROG Phone 9 FE : Un modèle plus abordable, mais toujours performant

Traditionnellement, les versions FE (Fan Edition) ou équivalentes proposent une expérience premium allégée à un prix plus accessible. Pour positionner le ROG Phone 9 FE sous les 1 099 euros du ROG Phone 9 et les 1 299 euros du ROG Phone 9 Pro, ASUS pourrait envisager plusieurs ajustements :

Processeur : Le modèle FE pourrait utiliser le Snapdragon 8 Gen 3 (utilisé l’année précédente) au lieu du Snapdragon 8 Elite, plus récent et plus performant, présent dans les modèles phares.

Caractéristiques techniques allégées : Une réduction dans la capacité de stockage, une batterie légèrement moins performante ou une fréquence d’affichage plus classique pourraient également être envisagées.

Un équilibre entre coût et performances

Si ASUS suit l’approche de nombreux fabricants, le ROG Phone 9 FE pourrait être positionné comme une option de milieu de gamme, adaptée aux joueurs recherchant un bon rapport qualité-prix. En conservant certaines des fonctionnalités phares de la série ROG Phone 9, telles que les optimisations pour le gaming et un système de refroidissement performant, ce modèle FE pourrait séduire un public plus large sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Bien qu’Asus n’ait pas encore confirmé officiellement l’existence du ROG Phone 9 FE, les indices laissés par les certifications et les fuites laissent entrevoir une version plus accessible qui pourrait élargir l’attrait de la gamme ROG Phone.

Avec un prix compétitif et des performances qui restent adaptées aux besoins des joueurs, le ROG Phone 9 FE pourrait se positionner comme un choix judicieux pour ceux qui souhaitent une expérience gaming de qualité sans investir dans les modèles haut de gamme. Reste à voir si Asus arrivera à offrir ce compromis idéal entre prix et fonctionnalités.