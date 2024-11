Threads : 35 millions de nouveaux utilisateurs en novembre, la croissance continue !

Le réseau social développé par Meta comme une alternative à X (anciennement Twitter), Threads, continue de connaître une croissance impressionnante. En novembre, l’application a enregistré 35 millions de nouvelles inscriptions, marquant une augmentation significative de sa base d’utilisateurs.

Sur les trois derniers mois, Threads a réussi à attirer plus d’un million de nouveaux utilisateurs chaque jour, consolidant sa position sur le marché des plateformes de microblogging.

Le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, avait déjà annoncé 15 millions d’inscriptions à la mi-novembre. Peu après, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a confirmé que Threads dépasse désormais les 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Ce chiffre est impressionnant pour une application qui n’a été lancée qu’en juillet.

Lors de son lancement, Threads avait attiré 20 millions d’utilisateurs en seulement 24 heures, principalement grâce à son intégration étroite avec Facebook et Instagram. Ces plateformes ont activement promu Threads en affichant des publications provenant de l’application, un levier puissant pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Threads face à la concurrence : une bataille de fonctionnalités

Threads n’est pas seul dans cette course. Bluesky, une autre plateforme alternative à X, a récemment franchi la barre des 20 millions d’utilisateurs. Bien que Threads dispose d’un avantage initial grâce à l’écosystème Meta, ses développeurs prennent très au sérieux la concurrence.

Pour renforcer son attractivité, Threads a introduit des fonctionnalités réclamées par les utilisateurs, comme des flux personnalisés et la possibilité de modifier le flux par défaut. Ces ajouts visent à offrir une expérience utilisateur plus fluide et personnalisée, des atouts essentiels pour fidéliser les nouveaux inscrits.

Une rivalité bénéfique pour les utilisateurs

La concurrence entre Threads, Bluesky et X est désormais féroce, chaque plateforme cherchant à capter l’attention des internautes. Cette bataille stimule l’innovation : chaque nouveauté ou fonctionnalité exclusive devient un facteur potentiel d’attraction pour les utilisateurs indécis.

Derrière cette compétition, un constat s’impose : les utilisateurs ne se contentent plus d’une seule plateforme. Aujourd’hui, ils ont le choix entre plusieurs alternatives, ce qui pousse les acteurs du marché à redoubler d’efforts pour se démarquer.

Personnellement, je trouve cette diversité rafraîchissante. La domination d’une seule plateforme appartient désormais au passé. Désormais, nous avons la possibilité de choisir celle qui correspond le mieux à nos besoins. Cette compétition est bénéfique, car elle pousse les entreprises à innover et à enrichir leurs services. Dans l’univers des réseaux sociaux, cela se traduit par des applications plus performantes, des fonctionnalités variées et une expérience utilisateur optimisée.