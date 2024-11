Spotify for Authors : La plateforme qui connecte les auteurs à leur public

Spotify a dévoilé une nouvelle plateforme, Spotify for Authors, conçue pour permettre aux auteurs et éditeurs de gérer leur présence sur le service de streaming et d’élargir leur audience.

Cet outil promet d’offrir des outils avancés et des informations détaillées, afin d’optimiser la visibilité et la consommation des contenus littéraires sur Spotify.

Spotify for Authors propose un ensemble d’outils destinés à aider les auteurs et éditeurs à se connecter avec leur public et à accroître leur impact. Parmi les principales fonctionnalités :

Données démographiques agrégées : Des informations précises sur l’âge et le genre des auditeurs permettent aux auteurs de mieux comprendre qui consomme leurs œuvres.

Codes de rédemption : Les auteurs peuvent partager des copies gratuites de leurs titres (sans redevances) avec des critiques, des fans dévoués ou des collaborateurs, selon les autorisations des éditeurs.

Cartes promotionnelles : Un générateur de visuels professionnels et partageables pour promouvoir leurs titres sur les réseaux sociaux en un clic.

Profils d’auteurs : Une fonctionnalité à venir qui permettra aux fans d’en apprendre davantage sur les auteurs derrière leurs livres favoris.

Spotify for Authors, accès aux données et outils de croissance dès aujourd’hui

Dès maintenant, les éditeurs et certains auteurs sélectionnés peuvent accéder à ces outils pour :

Analyser les données démographiques de leurs auditeurs.

Créer et utiliser des campagnes marketing ciblées.

Personnaliser leurs pages d’auteur sur Spotify pour les rendre plus engageantes.

Spotify a indiqué avoir développé cette plateforme en collaboration avec des auteurs et éditeurs, ce qui a permis de créer des fonctionnalités adaptées à leurs besoins. Dans un communiqué publié sur son blog, la société précise : « Le lancement d’aujourd’hui n’est qu’une première étape pour aider les auteurs et éditeurs à atteindre de nouveaux publics, se connecter plus profondément avec leurs fans et stimuler l’écoute ».

Disponibilité et expansion prévue

Spotify for Authors est désormais accessible dans tous les marchés où Spotify est disponible officiellement. Les éditeurs peuvent se connecter à la plateforme via leurs identifiants Spotify sur authors.spotify.com, où ils ont également la possibilité d’inviter les auteurs à les rejoindre.

Avec Spotify for Authors, la plateforme montre son ambition d’aller au-delà de la simple diffusion de musique et de podcasts. En soutenant activement les auteurs et éditeurs, Spotify souhaite devenir un acteur clé dans la promotion et la consommation de contenus littéraires numériques. Ce lancement marque une étape importante dans l’évolution de Spotify, ouvrant de nouvelles perspectives pour les créateurs littéraires à l’ère numérique.