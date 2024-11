PlayStation Portable 2 : Sony de retour sur le marché des consoles portables ?

Sony pourrait revenir en force dans le marché des consoles portables avec un appareil directement lié à la PlayStation 5, selon un rapport de Bloomberg. Cette nouvelle console portable pourrait concurrencer la successeure de la Nintendo Switch et une éventuelle Xbox portable, qui est actuellement en phase de tests préliminaires, selon Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. Cependant, cette potentielle console portable PlayStation semble encore loin d’être officiellement annoncée, voire produite, laissant planer l’incertitude sur son avenir.

Le rapport indique également que le PlayStation Portal, récemment lancé, aurait initialement dû être une console portable complète, semblable au Steam Deck, mais que Sony a finalement opté pour un appareil limité. Le PS Portal permet uniquement de streamer des jeux depuis une PS5 en marche, bien qu’une fonctionnalité en bêta propose désormais le streaming de jeux directement depuis les serveurs de PlayStation.

La version actuelle du Portal a reçu des critiques mitigées pour ses fonctionnalités limitées, ce qui pourrait expliquer pourquoi Sony pourrait envisager une approche plus ambitieuse avec une console portable autonome.

L’idée d’une console portable complète n’est pas sans mérite. Le succès phénoménal de la Nintendo Switch, qui peut être utilisée comme une console de salon ou emportée partout, a ouvert la voie à une vague d’appareils concurrents. Des consoles comme le Steam Deck et la ASUS ROG Ally ont poussé encore plus loin en permettant aux joueurs d’emporter leur bibliothèque de jeux PC où qu’ils aillent.

Le marché regorge aussi de dispositifs plus spécialisés, prouvant que les joueurs sont demandeurs de solutions portables pour jouer à des titres AAA ou à des jeux indépendants, où et quand ils le souhaitent.

L’expansion de Sony et Microsoft vers de nouveaux territoires

Sony et Microsoft multiplient les efforts pour élargir leurs horizons au-delà des consoles traditionnelles.

Microsoft a renforcé sa présence dans le domaine mobile grâce à son acquisition de King (développeur de Candy Crush Saga), tout en proposant ses jeux sur d’autres plateformes, comme la PS5 et la Switch.

Sony, de son côté, a créé une division mobile en 2022 pour adapter certains de ses titres à ce marché, même si la fermeture récente de son studio Neon Koi montre que cette stratégie reste en évolution. Parallèlement, Sony publie de plus en plus de ses jeux sur PC, comme Helldivers 2, qui sera disponible sur Steam dès son lancement.

À une époque, Sony dominait déjà le marché des consoles portables avec des appareils emblématiques, comme la PlayStation Portable (PSP) et la PlayStation Vita. Ces consoles disposaient même de jeux exclusifs, mais la Vita n’a pas résisté à l’essor du jeu mobile sur smartphone. Elle a été abandonnée en 2019, et Sony avait initialement prévu de fermer son magasin numérique avant de revenir sur cette décision face au mécontentement des fans.

Alors que le PS Portal pose déjà les bases d’une expérience de jeu mobile, un appareil véritablement autonome pourrait permettre à Sony de revenir dans la course face à Nintendo et à une Xbox potentiellement portable. Reste à savoir si Sony peut tirer parti des leçons apprises de la Vita et innover suffisamment pour séduire les joueurs et justifier cet investissement.

Même si l’idée d’une nouvelle console portable est séduisante, le rapport de Bloomberg laisse entendre que ce projet n’en est encore qu’à ses débuts. Les fans devront patienter pour voir si Sony est prêt à prendre ce pari audacieux.