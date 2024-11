Google Developer Program Premium : Boostez votre carrière de développeur avec des avantages exclusifs

En juin dernier, Google a lancé le Google Developer Program, un programme gratuit visant à fournir aux développeurs des ressources pour concevoir des applications en exploitant les services Google.

Avec déjà des millions d’inscriptions selon la firme de Mountain View, Google a décidé de commercialiser son initiative en introduisant un nouveau niveau payant, appelé Google Developer Program Premium Membership.

Le nouvel abonnement Premium, proposé à 299 dollars par an, enrichit les avantages du programme gratuit en offrant des outils et des ressources avancées. Parmi les nouveautés, on trouve :

Des consultations individuelles avec des experts Google Cloud, permettant aux développeurs d’obtenir des conseils personnalisés pour leurs projets.

Un accès illimité à Google Cloud Skills Boost, une bibliothèque de formations et laboratoires pratiques à la demande, évaluée à 299 dollars par an.

500 dollars de crédits Google Cloud chaque année, conçus pour aider les développeurs à tester et expérimenter les ressources Cloud de Google, comme Gemini Code Assist et Firebase.

Des crédits bonus supplémentaires pour les développeurs obtenant une certification Google Cloud annuelle.

Un voucher de certification, permettant de valider ses compétences et d’améliorer son profil professionnel.

En plus de ces avantages, les membres Premium conservent l’accès aux ressources gratuites du programme Standard, telles que :

Les outils de documentation et d’assistance au codage propulsés par l’IA.

Un accès prioritaire aux nouveaux produits et fonctionnalités.

Les espaces de travail offerts sur la plateforme de développement IDX de Google.

Google Developer Program: pourquoi ce programme fait-il la différence ?

Ce programme payant se distingue des offres analogues proposées par des concurrents comme AWS et Azure. Bien que ces derniers offrent des programmes de support premium, ceux-ci se concentrent davantage sur l’assistance technique et l’architecture cloud que sur des formations et crédits conçus spécifiquement pour les développeurs individuels.

Notamment, pour les clients de la région économique européenne, du Royaume-Uni et de la Suisse, le programme premium est réservé à un usage professionnel ou commercial, une restriction que Google n’a pas encore expliquée.

Malgré tout, l’abonnement Premium peut rapidement s’avérer rentable pour les développeurs qui utilisent pleinement ses avantages. Cependant, certains pourraient regretter que Google introduise des fonctionnalités payantes alors qu’il n’avait initialement donné aucune indication d’une telle évolution.

Un succès annoncé ?

Le Google Developer Program Premium Membership est présenté comme une évolution de l’ancien programme Cloud Innovators Plus, désormais abandonné. Ce dernier offrait des avantages comparables pour le même prix annuel, mais sans inclure Google Cloud Skills Boost, une valeur ajoutée importante pour les développeurs.

Dans un article de blog, Google a affirmé : « Cette nouvelle offre représente l’évolution de notre engagement à simplifier l’expérience des développeurs et constitue un investissement continu dans le Google Developer Program comme hub central des ressources et avantages pour nos nombreux produits et services destinés aux développeurs ».

Un impact sur le cloud de Google

Ce nouvel abonnement s’inscrit dans une stratégie plus large pour stimuler l’activité cloud de Google, un secteur en forte croissance. Lors du dernier trimestre fiscal (T3 2024), l’activité Cloud de Google a enregistré une croissance de 35 % d’une année sur l’autre, atteignant 11,35 milliards de dollars, surpassant les performances d’Amazon et de Microsoft en termes de croissance.

Avec cette initiative, Google consolide sa position auprès des développeurs tout en cherchant à fidéliser une communauté clé pour l’avenir de ses produits et services. Le pari semble prometteur : si le programme Premium maintient son attrait, il pourrait bien devenir un pilier stratégique pour l’écosystème Google Cloud.