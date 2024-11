Accueil » Galaxy S25 Slim : Finesse et performances avec caméra 200 mégapixels et technologie ALoP

La série Galaxy S25 de Samsung, attendue pour début 2025, continue de faire parler d’elle avec une rumeur excitante : l’arrivée d’un modèle « Galaxy S25 Slim ». Ce smartphone, qui viendrait enrichir la gamme déjà prometteuse, se distingue par une configuration photo avancée et un design plus fin, visant à allier performances haut de gamme et élégance.

Selon les informations partagées sur X, le Galaxy S25 Slim pourrait être équipé d’une caméra principale de 200 mégapixels. Ce capteur serait basé sur le nouveau capteur Isocell HP5 de Samsung, encore non annoncé officiellement. Mesurant 1/1.56 pouce, il est légèrement plus petit que le capteur Isocell HP2 de 1/1.3 pouce utilisé dans le Galaxy S24 Ultra. Ce choix permettrait de réduire l’épaisseur du module photo, en adéquation avec l’objectif d’un design plus compact.

Le Galaxy S25 Slim disposerait également de deux capteurs Isocell JN5 de 50 mégapixels chacun, dédiés à l’ultra grand-angle et au zoom téléobjectif 3,5x. Cette configuration marque une amélioration notable par rapport aux capteurs téléobjectifs actuels de 10 mégapixels présents sur le Galaxy S24.

Avec une résolution plus élevée, le zoom promet des images plus nettes et un rendu détaillés, en particulier en zoom numérique, similaire à ce qu’on trouve sur des appareils comme le Galaxy S24 Ultra et l’Oppo Find X8 Pro.

Une nouvelle technologie pour un design épuré : ALoP

Le modèle Galaxy S25 Slim pourrait également inaugurer la nouvelle technologie ALoP (Advanced Lens on Plastic) de Samsung. Cette innovation vise à réduire l’épaisseur de l’assemblage des lentilles sans sacrifier la qualité optique. Associée à des améliorations basées sur l’intelligence artificielle, cette technologie promet d’améliorer la netteté et les détails, notamment pour les clichés pris avec le zoom.

L’intégration d’une caméra principale de 200 mégapixels, d’un téléobjectif amélioré et d’une technologie d’IA avancée placerait le Galaxy S25 Slim comme une option particulièrement performante, surpassant potentiellement les modèles Galaxy S24 et S24 Plus en termes de qualité photographique.

Galaxy S25 Slim, une sortie prévue pour 2025

La série Galaxy S25 est attendue pour janvier 2025, bien que le modèle Slim puisse arriver un peu plus tard dans l’année. Avec cette nouveauté, Samsung semble viser un public recherchant un équilibre entre performances de pointe et design raffiné.

Si ces rumeurs se confirment, le Galaxy S25 Slim pourrait devenir un sérieux concurrent sur le marché des smartphones haut de gamme, proposant une expérience photographique améliorée tout en adoptant un format plus mince et plus pratique.