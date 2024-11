Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Flip FE : Samsung mise sur Exynos pour ses pliables ?

Alors que les rumeurs sur les smartphones de Samsung pour 2025 se multiplient, deux modèles se distinguent : le Galaxy Z Flip FE, présenté comme une version pliable plus abordable, et le futur flagship pliable, le Galaxy Z Flip 7. Ces appareils pourraient marquer un tournant dans la stratégie de Samsung, notamment avec l’intégration des processeurs Exynos.

Le Galaxy Z Flip FE, attendu comme le premier modèle « Fan Edition » pliable de Samsung, pourrait être équipé du processeur Exynos 2400e, déjà présent dans le Galaxy S24 FE. Ce modèle devrait reprendre le design du Galaxy Z Flip 6, mais avec des ajustements destinés à réduire les coûts, comme un écran légèrement moins performant et des options de stockage limitées. Grâce à ces compromis, le prix du Galaxy Z Flip FE pourrait être inférieur à celui du Galaxy Z Flip 6, actuellement vendu 1 199 euros.

Ce positionnement plus accessible vise à démocratiser les smartphones pliables, en les rendant attractifs pour un plus grand nombre d’utilisateurs. Bien que la date de sortie ne soit pas encore confirmée, une annonce au printemps 2025 semble probable.

Galaxy Z Flip 7 : L’avènement du Exynos 2400

Le Galaxy Z Flip 7, prévu comme le modèle haut de gamme pliable de Samsung, pourrait quant à lui abandonner la puce Snapdragon 8 Elite attendue pour 2025 au profit du Exynos 2400, un choix qui pourrait signaler une évolution stratégique. Actuellement, le Galaxy Z Flip 6 utilise le Snapdragon 8 Gen 3, en cohérence avec les Galaxy S24. Cependant, si la rumeur se confirme, le passage à l’Exynos pour le Z Flip 7 pourrait refléter la volonté de Samsung d’accroître l’intégration de ses propres technologies.

En tant que flagship, le Galaxy Z Flip 7 devrait bénéficier d’améliorations significatives, notamment au niveau de la caméra et du design. Samsung pourrait perfectionner les capteurs pour rivaliser avec les meilleurs appareils du marché, tout en introduisant des ajustements esthétiques, tels qu’un écran externe plus grand ou une charnière encore plus résistante. Le lancement de ce modèle est attendu à l’été 2025, en ligne avec le calendrier habituel de la série Z Flip.

Vers une transition stratégique avec Exynos

L’intégration des processeurs Exynos 2400 et 2400e dans les Galaxy Z Flip FE et Z Flip 7 reflète une potentielle réorientation stratégique pour Samsung, qui pourrait ainsi réduire sa dépendance à Qualcomm et à ses processeurs Snapdragon. Cette démarche pourrait également permettre à Samsung d’optimiser l’intégration entre le matériel et le logiciel, tout en réduisant les coûts de production. En produisant ses propres puces, l’entreprise renforce sa maîtrise technologique et se positionne mieux face aux défis internationaux, notamment les restrictions commerciales et technologiques.

Avec le Galaxy Z Flip FE, Samsung s’attaque au marché des smartphones pliables économiques, tandis que le Galaxy Z Flip 7 consolide sa position de leader dans le segment premium. Si la transition vers Exynos se confirme, elle pourrait non seulement améliorer l’écosystème Samsung, mais également influencer l’avenir des smartphones pliables.

Alors que le printemps et l’été 2025 s’annoncent comme des périodes cruciales pour ces lancements, une chose est certaine : ces appareils pourraient redéfinir la stratégie de Samsung et renforcer sa domination dans un marché en pleine expansion.