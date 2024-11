Accueil » Huawei défie les géants : 100 000 applications pour HarmonyOS d’ici un an !

Huawei a lancé un défi de taille aux développeurs d’applications chinois : fournir 100 000 applications originales pour son système d’exploitation HarmonyOS dans les 6 à 12 prochains mois.

Un objectif ambitieux, mais qui s’inscrit dans la stratégie de Huawei pour se positionner en acteur clé des technologies nationales et réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies américaines.

Lors d’une conférence récente, le président de Huawei, Xu Zhijun, a expliqué que malgré les 15 000 applications actuellement disponibles sur HarmonyOS, le système a besoin d’une offre beaucoup plus large et variée pour répondre aux attentes des consommateurs. Huawei a identifié 100 000 applications comme le seuil nécessaire pour que l’écosystème atteigne une maturité suffisante.

Pourquoi cet objectif est-il crucial pour HarmonyOS ?

Répondre aux attentes des utilisateurs : Les consommateurs exigent des applications personnalisées et spécialisées pour divers usages, qu’ils soient personnels ou professionnels.

Soutenir l’innovation locale : En incitant les développeurs à adopter HarmonyOS, Huawei espère créer un écosystème 100 % chinois, indépendamment des restrictions américaines.

Rattraper les géants comme Android et iOS : Avec des millions d’applications disponibles sur leurs stores respectifs, Huawei doit rivaliser pour attirer les développeurs et les utilisateurs.

HarmonyOS est né en 2019, peu après les sanctions américaines qui ont empêché Huawei d’accéder aux services Google sur Android. Conçu comme une alternative nationale, le système a progressivement gagné en popularité en Chine grâce à une approche open source et une compatibilité multi-plateforme.

HarmonyOS, un défi collectif pour Huawei et la Chine

Les forces de HarmonyOS :

Une base en expansion : Plus de 700 millions d’appareils sont déjà équipés de HarmonyOS, une plateforme qui va des smartphones aux objets connectés.

Une vision ambitieuse : Huawei envisage de transformer HarmonyOS en une alternative viable et compétitive sur le marché mondial.

Xu Zhijun a souligné que le succès de HarmonyOS dépend de la participation active des développeurs, des entreprises publiques et privées, ainsi que des agences gouvernementales.

Les efforts pour atteindre l’objectif

Appel aux développeurs : Huawei encourage les développeurs à enrichir l’écosystème avec des applications innovantes et utiles. Soutien des entreprises : Les entreprises chinoises sont invitées à adopter HarmonyOS pour leurs besoins professionnels, ce qui devrait stimuler la demande pour des applications spécifiques. Patience des utilisateurs : Xu a demandé aux consommateurs de faire preuve de patience, affirmant que l’augmentation de l’utilisation mènera à des améliorations plus rapides du système.

Un ambitieux objectif dans un Contexte Géopolitique Tendu

Cet effort intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine sur les politiques commerciales et technologiques. Les sanctions américaines ont accéléré le développement de technologies nationales, et Huawei se positionne comme un acteur clé de cette transition.

En investissant massivement dans HarmonyOS, Huawei montre qu’il n’a pas l’intention de revenir en arrière. Malgré les défis, l’entreprise est résolue à faire de son écosystème un acteur incontournable du marché mondial.

L’objectif de 100 000 applications pour HarmonyOS en moins d’un an est ambitieux, mais il reflète la détermination de Huawei à surmonter les obstacles imposés par les sanctions américaines. Si l’entreprise réussit, cela pourrait transformer l’écosystème technologique chinois et offrir une alternative crédible aux plateformes dominantes comme Android et iOS.