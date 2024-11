iOS 18.1.1 : Mise à jour critique pour corriger deux failles majeures

Si vous possédez un iPhone fonctionnant sous une version stable d’iOS, Apple recommande fortement d’installer iOS 18.1.1, une mise à jour critique publiée ce mercredi. Cette mise à jour vise à corriger deux failles de sécurité majeures, identifiées comme CVE-2024-44308 et CVE-2024-44309, et inclut des correctifs essentiels pour protéger vos données personnelles et la sécurité de votre appareil.

Les deux vulnérabilités réparées

CVE-2024-44308 : Une faille dans JavaScriptCore

Cette vulnérabilité touche le framework JavaScriptCore et pourrait permettre à un attaquant à distance de voler des données personnelles et financières ou même de prendre le contrôle de l’appareil. Pour qu’un iPhone soit affecté, l’utilisateur doit interagir avec un site Web malveillant. Apple a confirmé que cette faille était déjà activement exploitée, en particulier sur des Mac équipés de processeurs Intel.

Solution : Apple a renforcé les vérifications pour bloquer ces attaques.

CVE-2024-44309 : Une faille dans WebKit

Ce problème concerne le moteur de navigateur open source WebKit. Il expose les appareils à des attaques par cross-site scripting, où des scripts malveillants sont intégrés dans des pages Web pour cibler les utilisateurs. Là encore, Apple a signalé que cette faille avait été activement exploitée sur des Mac Intel.

Solution : Apple a résolu un problème de gestion des cookies avec une amélioration de la gestion des états.

Appareils concernés par la mise à jour

La mise à jour iOS 18.1.1 (et iPadOS 18.1.1 pour les iPad) est disponible pour les appareils suivants :

iPhone : iPhone XS et modèles ultérieurs.

iPad : iPad Pro 13 pouces. iPad Pro 12,9 pouces (3ᵉ génération et ultérieures). iPad Pro 11 pouces (1ʳᵉ génération et ultérieures). iPad Air (3ᵉ génération et ultérieures). iPad (7ᵉ génération et ultérieures). iPad mini (5ᵉ génération et ultérieures).



Comment installer la mise à jour ?

Pour protéger vos données, Apple recommande d’installer la mise à jour immédiatement. Voici comment faire :

Ouvrez Réglages. Rendez-vous dans Général. Appuyez sur Mise à jour logicielle. Suivez les instructions affichées à l’écran.

En parallèle, Apple a publié la version bêta 4 d’iOS 18.2, prévue en version stable pour décembre. Cette mise à jour introduira de nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, un ensemble d’outils basés sur l’IA. Ces améliorations seront disponibles sur les modèles suivants : iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, et les appareils de la série iPhone 16.

La mise à jour iOS 18.1.1, en revanche, est une mesure d’urgence visant à renforcer la sécurité des appareils existants. Assurez-vous de l’installer rapidement pour éviter tout risque potentiel d’exploitation de ces failles.