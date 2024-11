Accueil » Bluesky : Personnalisez votre page d’accueil et reprenez le contrôle de votre fil d’actualité

L’une des fonctionnalités les plus remarquables de Bluesky réside dans son approche unique de la page d’accueil. Contrairement aux plateformes traditionnelles inondées de publications sponsorisées et de contenus optimisés pour l’engagement, Bluesky place l’utilisateur au centre en lui offrant un contrôle total sur ce qu’il voit et comment il le voit.

Bluesky s’inscrit dans une tendance émergente : la décentralisation des réseaux sociaux. Bien qu’il ne soit pas encore entièrement décentralisé comme Mastodon, Bluesky repose sur le protocole AT, qui permettra à terme à n’importe qui de gérer son propre serveur Bluesky. Pour l’instant, le service principal se charge des inscriptions et de la modération.

Ce qui distingue Bluesky, c’est son engagement en faveur du choix personnel. Exit les algorithmes imposés : vous pouvez décider de l’organisation de vos fils et des contenus visibles sur votre page d’accueil.

Bluesky : Configurer votre page d’accueil parfaite

Bluesky propose des options de personnalisation avancées, faciles à prendre en main.

1. Utiliser des fils personnalisés

Accédez au menu « Fils d’actu ».

Parcourez les fils populaires ou recherchez-en un via « Découvrir de nouveaux fils d’actu ».

Ajoutez-les en appuyant sur l’icône « + ».

2. Gérer vos préférences de fils

Allez dans le menu « Fils d’actu ».

Cliquez sur « Modifier ».

Réorganisez les fils à l’aide des flèches, épinglez-les ou supprimez-les selon vos besoins.

Enregistrez vos modifications en cliquant sur « Save Changes ».

Mettez en sourdine (ou bloquez) le bruit

Bluesky offre également des fonctions utiles pour contrôler le contenu qui apparaît dans votre fil. Contrairement à certaines plateformes, qui ont rendu des fonctions comme la mise en sourdine et le blocage trop compliquées, les outils de modération de Bluesky sont simples et efficaces.

Donner des commentaires sur un post

Appuyez sur le menu à trois points sur n’importe quel article. Sélectionnez « En montrer plus comme ça » ou « En montrer moins comme ça ». De plus, si vous ne voulez plus voir le post, appuyez sur « Cacher ce post pour moi ».

Mise en sourdine d’un utilisateur

Accédez au profil de l’utilisateur. Appuyez sur le menu à trois points. Sélectionnez « Masquer le compte ». Choisissez de masquer le compte pour une durée déterminée ou indéterminée.

Bloquer des utilisateurs

Accédez au profil de l’utilisateur. Appuyez sur le menu à trois points. Sélectionnez « Bloquer ce compte ». Confirmez votre choix.

Filtrage par mot-clé

Allez dans Paramètres. Sélectionnez « Modération ». Appuyez sur « Les mots et les mots-clés masqués ». Saisissez les mots-clés ou les phrases que vous souhaitez filtrer. Ajustez les paramètres (durée de mise en sourdine, etc.) si nécessaire, puis ajoutez l’élément.

Modération du contenu

Allez dans Paramètres. Sélectionnez « Modération ». Choisissez vos préférences sous « Filtres de contenu ». Pensez également à explorer le « Bluesky Moderation Service » pour un contrôle plus poussé.

Bluesky prend également en charge les listes de modération gérées par la communauté. Celles-ci peuvent être particulièrement utiles lorsqu’il y a un thème commun que vous préféreriez ne pas voir dans vos flux, mais qui n’est pas si simple que la mise en sourdine de mots ou de hashtags suffirait.

Pour utiliser les listes de modération :

Trouvez une liste de modération en laquelle vous avez confiance. Appuyez sur « S’abonner » pour appliquer ses règles à votre flux. Gérez vos listes en allant dans « Paramètres », puis « Modération » et enfin « Listes de modération ».

Signaler si nécessaire

Bien que les fonctions de modération ci-dessus puissent gérer la plupart des situations, il arrive parfois que le contenu doive être signalé à l’équipe de modération de Bluesky.

Pour signaler un contenu problématique :

Trouve le message ou le profil que tu veux signaler. Appuyez sur le menu à trois points. Sélectionnez « Signaler le post ». Choisissez la raison appropriée du signalement. Ajoutez tout contexte supplémentaire. Soumettez votre rapport.

Rappelez-vous que le signalement devrait être réservé aux violations graves des conditions de service de Bluesky, et pas seulement au contenu avec lequel vous êtes en désaccord.

Bluesky, un réseau qui protège vos intérêts

Bluesky exige un investissement initial pour configurer votre expérience idéale, mais cette démarche reflète une philosophie centrée sur l’utilisateur, et non sur l’exploitation de ses données. Loin de vous imposer un modèle algorithmique opaque, la plateforme vous offre une page d’accueil qui reflète vos centres d’intérêt.

Ainsi, le temps que vous consacrez à paramétrer Bluesky en vaut largement la peine. Vous obtenez un réseau social respectueux de vos choix, tout en participant à un écosystème qui privilégie l’indépendance et la qualité.