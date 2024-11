Accueil » Google Meet : Mise au point automatique et fonds virtuels pour tous !

Google Meet poursuit son évolution en rendant sa fonctionnalité de mise au point automatique accessible à tous les utilisateurs, qu’ils soient abonnés payants à Google Workspace ou qu’ils utilisent un compte Google personnel gratuit.

Cette annonce marque une étape importante, car la mise au point automatique, introduite pour la première fois il y a deux ans, était auparavant limitée à certaines éditions de Google Workspace.

Qu’est-ce que la mise au point automatique ?

La mise au point automatique est une fonctionnalité conçue pour garantir une visibilité égale de tous les participants lors des appels vidéo, en ajustant automatiquement l’image pour centrer chaque participant. Cela permet de pallier les inégalités causées par un positionnement de caméra inadéquat.

Introduite en 2022, cette fonctionnalité effectue son ajustement une seule fois au début de la réunion afin d’éviter les distractions causées par des mouvements continus de la caméra pendant l’appel.

Si nécessaire, les utilisateurs peuvent réajuster manuellement leur cadrage à tout moment via les paramètres de Google Meet.

Améliorations pour les fonds virtuels

En plus de la mise au point automatique, Google Meet améliore son traitement des fonds virtuels. Contrairement à auparavant, où les fonds virtuels réajustaient constamment l’image, entraînant des distractions, Google Meet garantit désormais que le fond reste fixe, même si l’utilisateur bouge, pour offrir une expérience plus fluide.

Le déploiement de cette fonctionnalité commence dès aujourd’hui et s’étendra sur 15 jours pour les utilisateurs des domaines Rapid Release. Les domaines Scheduled Release devront attendre jusqu’au 2 décembre au plus tôt, avec une disponibilité générale prévue d’ici le 17 décembre.

Qui peut en profiter ?

La mise au point automatique est désormais disponible pour :

Tous les clients Google Workspace, y compris les abonnés à Workspace Individual.

Les utilisateurs ayant des comptes Google personnels.

La fonctionnalité est activée par défaut, mais chaque utilisateur peut choisir de la désactiver à tout moment dans les paramètres de Google Meet.

Avec cette initiative, Google Meet renforce son engagement à offrir une expérience utilisateur optimisée et accessible à tous. Ces ajustements, qu’il s’agisse de cadrage automatique ou d’améliorations des fonds virtuels, visent à réduire les distractions et à permettre une communication visuelle plus efficace, quel que soit le contexte de l’appel.