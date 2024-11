Accueil » Google Keep : l’IA transforme vos gribouillis en œuvres d’art !

L’application de prise de notes de Google, Google Keep, pourrait bientôt bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité innovante.

Baptisée « Aidez-moi à dessiner », cette option en cours de développement permettra de transformer vos gribouillis en œuvres d’art vectorielles, dessins au crayon de couleur ou illustrations en encre grâce à l’intelligence artificielle.

Selon des informations dévoilées par Android Authority, Google travaille sur un mode dédié aux notes manuscrites et à leur conversion en texte modifiable. Mais, la nouveauté la plus intrigante concerne une fonction de « texte vers dessin ».

En explorant le code de la version 5.24.462.04.90 de Google Keep, Android Authority a découvert que la fonctionnalité « Aidez-moi à dessiner » pourrait fonctionner de manière analogue à l’outil Assistant de dessin de Galaxy AI de Samsung.

Voici comment cela pourrait marcher :

Vous dessinez quelques traits avec un stylet ou votre doigt.

Vous sélectionnez votre dessin et activez l’option « Aidez-moi à dessiner ».

L’IA tente de reconnaître le croquis et propose de l’améliorer ou de le styliser.

L’outil offrirait plusieurs styles artistiques pour transformer vos dessins :

Art vectoriel : pour des lignes nettes et professionnelles.

Dessin au crayon de couleur : pour un effet ombré et texturé.

Illustration en encre monochrome : pour une esthétique minimaliste.

De plus, il semblerait que vous puissiez décrire le dessin souhaité afin que l’IA ajuste le rendu selon vos attentes.

Une fonctionnalité Google Keep encore en développement

Pour le moment, la fonctionnalité n’est pas encore opérationnelle. Bien que le mode « Aidez-moi à dessiner » apparaisse dans le code, Google Keep ne réalise pas encore les rendus graphiques attendus. Google devra intégrer une IA complète avant de rendre cette option disponible au grand public.

Aucune date de lancement n’a été communiquée, et il est possible que la fonctionnalité évolue ou change avant sa sortie officielle.

Pourquoi cette fonctionnalité est prometteuse

Pour les amateurs de prise de notes, cette option pourrait transformer l’expérience utilisateur. Ajouter des illustrations précises à vos notes rendra celles-ci plus visuelles, interactives et claires. Que ce soit pour un usage personnel, professionnel ou éducatif, l’outil « Aidez-moi à dessiner » semble parfaitement aligné avec l’objectif de rendre la prise de notes plus intuitive.

Personnellement, j’attends avec impatience de pouvoir tester cette nouveauté.