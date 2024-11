Accueil » OnePlus Pad Pro de 13 pouces : Plus grand pour encore plus de possibilités ?

D’après un nouveau rapport de la source chinoise WHYLAB, OnePlus s’apprête à enrichir son offre de tablettes avec une version plus grande de son modèle phare, la OnePlus Pad Pro. Ce modèle agrandi devrait être doté d’un écran de 13 pouces, offrant davantage d’espace pour des tâches de productivité, de divertissement ou encore de création.

Malgré des informations limitées, cette nouvelle OnePlus Pad Pro semble conserver les atouts de la version actuelle. Elle intégrerait notamment le Snapdragon 8 Gen 3, garantissant des performances optimales pour le multitâche et les applications exigeantes.

La résolution de l’écran subirait une amélioration notable pour atteindre 3840 x 2400 pixels, offrant des visuels plus nets. Toutefois, la luminosité maximale pourrait être légèrement inférieure, avec 600 nits contre 900 nits pour le modèle de 12,1 pouces. La tablette conserverait un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant une navigation fluide et une excellente réactivité.

Un rapport publié en juillet suggère que OPPO travaille également sur une nouvelle tablette qui serait une reprise de la OnePlus Pad Pro. Cette version avec un écran plus grand pourrait correspondre à la future OPPO Pad 3.

Selon les informations, cette tablette serait disponible en coloris or et bleu, avec des configurations de mémoire allant de 8 Go à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Caractéristiques attendues de la OnePlus Pad Pro

Si les autres spécifications restent inchangées, la nouvelle tablette devrait inclure :

Un système audio à quatre haut-parleurs pour une expérience sonore immersive.

Une caméra arrière de 13 mégapixels avec flash LED et une caméra frontale de 8 mégapixels pour les appels vidéo.

Une batterie de 9 510 mAh, compatible avec la charge rapide 67W SuperVOOC.

OnePlus 13 : Lancement international à venir

Parallèlement, la série OnePlus 13, déjà disponible en Chine, se prépare pour un lancement international. Deux configurations sont prévues :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage, en coloris Black Eclipse

16 Go de RAM et 512 Go de stockage, disponibles en Midnight Ocean et Arctic Dawn.

Bien que la date exacte du lancement mondial reste inconnue, les smartphones pourraient être commercialisés à la fin de décembre ou en janvier.

Avec ces nouvelles annonces, OnePlus renforce sa présence dans les segments des tablettes et des smartphones haut de gamme, en visant une combinaison de performances et d’innovations adaptées aux besoins variés des utilisateurs.