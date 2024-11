OPPO Pad 3 : Écran 11,6 pouces à 144 Hz, design élégant et prix abordable

Après plusieurs rumeurs et spéculations, et après le lancement de la OPPO Pad 3 Pro, OPPO a officiellement confirmé l’arrivée de sa nouvelle tablette, la OPPO Pad 3, via un teaser dévoilé en Chine. À l’approche de son lancement prévu le 25 novembre 2024, de nombreux détails sur cet appareil ont été révélés, offrant un aperçu prometteur de ce que les utilisateurs peuvent attendre.

La OPPO Pad 3 se distingue par son châssis entièrement métallique, qui lui confère une allure élégante et robuste. Le design est accentué par une palette de couleurs atmosphériques, avec trois options disponibles : Argent, Bleu, et Violet. Ce choix esthétique, associé à la finesse et au minimalisme du modèle, vise à séduire les utilisateurs à la recherche d’une tablette haut de gamme. De plus, le teaser a confirmé que la tablette sera compatible avec un stylet, un outil qui plaira aux créatifs comme aux professionnels souhaitant une expérience de travail fluide et interactive.

La OPPO Pad 3 offrira plusieurs configurations de mémoire et de stockage. Les utilisateurs auront le choix entre des modèles équipés de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, ainsi que des variantes plus puissantes avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Côté affichage, la tablette devrait embarquer un écran LCD de 11,6 pouces, affichant une résolution 2.8K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce dernier détail promet une expérience visuelle immersive et fluide, idéale pour le streaming, les jeux ou les applications professionnelles.

Sous le capot, la OPPO Pad 3 sera probablement alimentée par un processeur Dimensity 8350 de MediaTek, qui offre des performances équilibrées, bien qu’il soit légèrement moins puissant que le chipset utilisé dans certains modèles haut de gamme.

En termes d’autonomie, la OPPO Pad 3 semble bien équipée, avec une massive batterie de 9 510 mAh, qui prend en charge une charge rapide SuperVOOC de 67W. Le design ultra-fin de seulement 6,29 mm d’épaisseur et un poids réduit de 533 grammes en font une tablette légère et facile à transporter, malgré son grand écran et sa capacité énergétique impressionnante.

La OPPO Pad 3 est positionnée comme une alternative abordable

Alors que la OPPO Pad 3 vise à être une alternative abordable, elle conserve néanmoins des fonctionnalités premium. Comparée à la OPPO Pad 3 Pro, qui est équipée d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, cette nouvelle tablette cible une clientèle plus large, en équilibrant coûts et performances.

La OPPO Pad 3 sera dévoilée officiellement le 25 novembre, en même temps que la série Reno 13. Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, et le lancement s’annonce comme un événement important pour OPPO. Avec ce modèle, la marque entend répondre aux attentes d’un public recherchant une tablette performante, élégante et compétitive.