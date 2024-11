Snapdragon X Elite Gen 2 : Le PC Windows du futur avec Oryon v3 ?

Après l’annonce du processeur Snapdragon 8 Elite et de son impressionnant CPU Oryon v2 lors du Snapdragon Summit 2024, Qualcomm continue d’innover avec des performances accrues. Désormais, le géant des semi-conducteurs a révélé des détails sur la prochaine génération de son architecture CPU, Oryon v3, qui sera intégrée à la future itération des processeurs Snapdragon X Elite pour PC Windows.

L’actuelle version Oryon v2, introduite sur Snapdragon 8 Elite, a déjà marqué un tournant majeur en offrant une augmentation de 30 % des performances tout en réduisant la consommation énergétique de 57 % par rapport à la première génération utilisée sur le Snapdragon X Elite.

Ce bond en avant positionne Qualcomm comme un sérieux concurrent dans le domaine des processeurs mobiles et pour PC.

Oryon v3 : encore plus performant et efficace

Lors du Investor Day 2024, Qualcomm a présenté une courbe performance-énergie impressionnante démontrant que le CPU Oryon v3 consomme encore moins d’énergie tout en délivrant une puissance de calcul équivalente ou supérieure à son prédécesseur, selon les benchmarks Geekbench.

Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a également laissé entendre que cette nouvelle génération allait dépasser toutes les attentes. Lors de son intervention au Snapdragon Summit 2024, il a déclaré :

Ce que vous allez découvrir l’année prochaine va repousser les limites. Nous venons juste de commencer. Préparez-vous à vivre une véritable révolution des performances informatiques à travers de multiples industries.

Snapdragon X Elite Gen 2 attendu en 2025

Avec Oryon v3, Qualcomm vise à égaler, voire surpasser, les processeurs Apple Silicon, comme les éventuels M4 ou M5, en termes de performance par watt. Cette nouvelle architecture sera intégrée à la deuxième génération de Snapdragon X Elite, qui devrait être dévoilée lors du Snapdragon Summit 2025.

Qualcomm semble ainsi vouloir répondre aux attentes croissantes des utilisateurs de PC Windows en offrant une alternative puissante et économe en énergie, redéfinissant le paysage des processeurs pour ordinateurs portables.

Un défi excitant pour le futur des processeurs

Avec des gains successifs de performance et d’efficacité énergétique, Qualcomm se positionne comme un rival sérieux pour des acteurs tels qu’Apple et Intel. Les avancées promises par Oryon v3 pourraient non seulement transformer le marché des PC, mais également influencer d’autres secteurs, tels que l’automobile, les appareils connectés, et plus encore.

Le rendez-vous est donc pris pour le Snapdragon Summit 2025, où Qualcomm promet de redéfinir les standards de l’industrie. Les utilisateurs Windows auront peut-être enfin une alternative crédible face à la domination actuelle d’Apple dans le segment des processeurs performants et économes en énergie.