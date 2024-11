Galaxy S25 : Lancement anticipé et sondage pour des fonctionnalités améliorées ?

Samsung semble bien parti pour avancer la sortie de la série Galaxy S25, initialement prévue plus tard en janvier. D’après un formulaire de sondage en ligne adressé aux potentiels clients de la gamme Galaxy S, il se pourrait que l’annonce des nouveaux modèles ait lieu le 5 janvier, soit environ 2 semaines avant la sortie de la génération actuelle, présentée le 17 janvier de cette année.

Si Samsung envisage effectivement de lancer la série Galaxy S25 au tout début de l’année prochaine, cela signifie que les spécifications et le design des nouveaux modèles sont déjà finalisés.

En revanche, l’intérêt de ce sondage est d’autant plus intriguant. Samsung y propose une remise de 10 % aux personnes qui y participent, en échange de leurs impressions sur les problèmes qu’ils rencontrent avec leurs appareils actuels, tels que les blocages dans les jeux, une interface qui ralentit, une surchauffe de l’appareil, une qualité photo qui laisse à désirer ou encore des performances de batterie et de recharge jugées insuffisantes.

Sans surprise, l’intelligence artificielle occupe également une place importante dans le questionnaire. Les participants sont invités à exprimer leurs souhaits pour l’IA des Galaxy, avec des options telles que la création d’Animojis et Memojis, un résumé des notifications, le partage d’expériences multimédias entre amis, la génération de photos et vidéos à partir de texte et la récupération de photos anciennes.

La production des composants de la série Galaxy S25 ayant commencé en octobre, Samsung en est déjà à un stade avancé dans le développement.

Encore des ajustements possibles pour la série Galaxy S25 ?

Pourquoi, alors, sonder les utilisateurs maintenant sur les potentielles améliorations souhaitées ? Si les caractéristiques matérielles ne peuvent plus être modifiées à ce stade, il est encore possible d’apporter des ajustements logiciels. Samsung semble finaliser sa nouvelle interface One UI 7, basée sur Android 15, et prend probablement en compte les retours d’expérience pour affiner l’expérience utilisateur.

Cette approche pourrait non seulement permettre à Samsung de répondre aux attentes de sa clientèle, mais aussi de garantir à la série Galaxy S25 une place parmi les meilleurs smartphones de l’année en combinant des innovations logicielles et une interface répondant aux besoins réels des utilisateurs.