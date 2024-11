Vivo X200 et X200 Pro : Lancement International Imminent avec ColorOS 15 !

Vivo a officiellement lancé les Vivo X200, X200 pro, et X200 Pro Mini en Chine en octobre, et ces nouveaux modèles de la série X devraient bientôt arriver sur plusieurs marchés internationaux. En Malaisie, Vivo a déjà commencé à annoncer l’arrivée de ces modèles, et des informations publiées sur le site officiel de Vivo Malaisie ont révélé les rendus officiels, les options de couleurs, ainsi que certaines des principales caractéristiques de la série X200.

Les listings de Vivo Malaisie confirment que les modèles vivo X200 et X200 Pro seront disponibles dans une configuration unique de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Vivo X200 sera proposé en deux coloris : Aurora Green et Midnight Black. Quant au X200 Pro, il sera disponible en Titanium Grey et Midnight Black.

vivo X200 Aurora Green vivo X200 Midnight Black vivo X200 Pro Titanium Grey vivo X200 Pro Midnight Black

La fiche technique révèle que les Vivo X200 et X200 Pro sont tous deux équipés du chipset Dimensity 9400. En plus de cette puissance de traitement, chaque modèle bénéficie de 16 Go de RAM virtuelle, de la compatibilité NFC, et d’une charge rapide de 90W.

Le Vivo X200 inclut également des caractéristiques avancées, telles qu’un appareil photo téléobjectif Zeiss, une puce Vivo V2, une batterie BlueVolt de 5 800 mAh et un boîtier résistant à la poussière et à l’eau avec une certification IP68/IP69.

De son côté, le X200 Pro se distingue par un capteur téléobjectif APO de 200 mégapixels, la prise en charge de l’enregistrement vidéo portrait en 4K cinéma, une puce Vivo V3+, et une batterie BlueVolt plus grande de 6 000 mAh.

Absence de la version vivo X200 Pro Mini en dehors de la Chine

Bien que Vivo Malaisie ait confirmé la sortie prochaine des Vivo X200 et X200 Pro, aucune mention n’a été faite concernant le modèle X200 Pro Mini, ce qui laisse penser qu’il pourrait rester une exclusivité pour le marché chinois.

Les Vivo X200 et X200 Pro montrent la volonté de Vivo de s’imposer sur le segment haut de gamme à l’international avec des fonctionnalités premium et des configurations puissantes. Avec des caractéristiques impressionnantes, comme les capteurs photo avancés et les grandes capacités de batterie, Vivo semble bien positionné pour attirer l’attention des amateurs de smartphones de haute qualité dans les semaines à venir.