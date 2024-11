Google Home : L’IA Gemini révolutionne la maison connectée

Google a récemment lancé une mise à jour importante pour son application Google Home, désormais renforcée par Gemini, sa nouvelle intelligence artificielle de génération avancée. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités qui visent à rendre l’expérience de maison connectée plus fluide, personnalisée et intuitive pour les utilisateurs.

Parmi les nouveautés les plus marquantes, la fonctionnalité appelée Recherche de caméra par IA permet désormais aux caméras Nest de comprendre et d’analyser ce qui se passe dans votre maison. Contrairement aux précédentes versions, où elles se limitaient à détecter des personnes, des colis ou des mouvements, les caméras sont désormais capables d’interpréter des scénarios plus complexes.

Par exemple, il sera possible de parcourir l’historique de la caméra en utilisant des questions naturelles comme « Les enfants ont-ils joué dans le jardin cet après-midi ? » ou « Est-ce qu’un camion de livraison est passé aujourd’hui ? ».

Une autre amélioration significative est l’ajout de la fonction « Aide-moi à créer », qui simplifie la création d’automatisations pour la maison grâce à des commandes vocales naturelles. Par exemple, vous pouvez dire « Souviens-toi de verrouiller la maison la nuit » ou « Aide-moi à mieux dormir », et Google Home génèrera automatiquement une routine pour répondre à cette demande spécifique.

Gemini permet de contrôler les appareils connectés

D’autres nouveautés viennent enrichir l’expérience utilisateur. Désormais, une extension de Google Home permet de contrôler les appareils connectés directement depuis l’application Gemini sur votre smartphone. Les utilisateurs de la Pixel Watch pourront accéder aux flux des caméras Nest et recevoir des notifications de la sonnette directement sur leur montre. La Pixel Tablet, quant à elle, permet de recevoir des notifications de la sonnette Nest et d’interagir avec les visiteurs. Un mode d’affichage permanent « Dream Clock » a été ajouté à la Pixel Tablet, offrant une horloge toujours visible même en charge, tandis qu’un nouvel écran d’accueil, le « Home Panel », permet de gérer les appareils connectés facilement.

L’expérience de la maison connectée sur Google TV bénéficie également d’améliorations, avec la possibilité d’accéder à un panel pour gérer les appareils connectés sans quitter le programme en cours. Google a aussi introduit des aperçus enrichis sur Google TV, permettant de consulter des résumés détaillés et des avis de films et séries, grâce à la technologie de Gemini. Enfin, un widget de favoris est désormais disponible pour accéder plus rapidement aux appareils les plus utilisés depuis l’écran d’accueil de son téléphone.

Google a également introduit une fonctionnalité pour partager l’accès aux appareils connectés avec d’autres utilisateurs tout en contrôlant le niveau d’accès de chacun. De plus, l’interface des contrôles multimédias dans l’application Google Home a été améliorée, offrant une navigation plus fluide et agréable.

Google Home devient plus intuitif et immersif

Ces nouvelles fonctionnalités visent à rendre l’utilisation de Google Home plus intuitive et immersive, bien que certaines d’entre elles soient encore en phase expérimentale et nécessitent une inscription au programme de prévisualisation publique. D’autres, comme la recherche par caméra IA, sont réservées aux utilisateurs de Nest Aware Plus aux États-Unis et ne sont disponibles qu’en anglais pour le moment.

Personnellement, l’arrivée de la recherche par caméra IA et de la fonction « Aide-moi à créer » est particulièrement intéressante, car elles promettent d’ajouter davantage de confort et d’automatisation à l’environnement domestique. Quant à l’extension Google Home dans l’application Gemini, elle semble idéale pour contrôler les appareils connectés en mobilité. Ces innovations montrent que Google vise une expérience de maison connectée de plus en plus fluide et centrée sur l’utilisateur, répondant aux besoins de praticité et de contrôle.