Vivo X200 et X200 Pro : Lancement imminent en Malaisie, puis dans le monde !

La série Vivo X200 s’apprête à faire son entrée sur la scène mondiale, avec la Malaisie en tête de liste pour le lancement. Vivo a déjà commencé à teaser cet événement en Malaisie, laissant entendre que la sortie pourrait avoir lieu ce mois-ci.

Les modèles Vivo X200 et Vivo X200 Pro ont été repérés dans la base de données de la plateforme de certification SIRIM en Malaisie, renforçant ainsi les attentes d’une arrivée imminente. Ces modèles ont également reçu des certifications en Inde, Indonésie et Europe, signalant un déploiement international.

En revanche, le Vivo X200 Pro Mini, un modèle plus compact disponible uniquement en Chine, semble destiné à rester dans ce marché, car il n’a pas été listé sur les plateformes de certification à l’extérieur.

Le Vivo X200 est doté d’un écran OLED LTPS de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre une luminosité maximale de 4500 nits et utilise la gradation PWM à 2160 Hz, garantissant une qualité d’affichage nette et fluide. Sous l’écran se trouve un capteur d’empreintes optique. Le modèle est alimenté par le processeur Dimensity 9400 et dispose de mémoire RAM LPDDR5x et d’un stockage UFS 4.0.

Sa batterie de 5800 mAh prend en charge la charge rapide filaire de 90 W, offrant des recharges rapides et efficaces. Côté photographie, la caméra avant est un capteur Samsung de 32 mégapixels, tandis que l’arrière comporte un capteur principal Sony IMX921 de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un périscope de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Spécifications du Vivo X200 Pro

Le Vivo X200 Pro, quant à lui, arbore un écran OLED LTPO légèrement plus grand de 6,78 pouces et intègre un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran. Sa batterie est encore plus impressionnante avec une capacité de 6000 mAh et prend en charge non seulement la charge rapide filaire de 90 W, mais aussi la charge sans fil de 30 W. Ce modèle dispose d’une caméra arrière encore plus sophistiquée, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un périscope de 200 mégapixels offrant un zoom 3,7x, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Ces smartphones fonctionnent sous FunTouch OS 15, basé sur Android 15, et comprennent des fonctionnalités comme des haut-parleurs doubles, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC et un port USB-C (avec USB Gen 3.2 sur le modèle Pro). Ils sont construits avec un châssis certifié IP68/69, offrant une protection contre l’eau et la poussière.

Pour l’Europe, on peut légitimement s’attendre à un lancement en début d’année 2025, peut-être lors du MWC 2024 qui se déroulera du 3 au 6 mars 2025.