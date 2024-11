Accueil » Écran connecté Apple : Design, fonctionnalités et prix, ce que l’on sait

Écran connecté Apple : Design, fonctionnalités et prix, ce que l’on sait

Apple cherche depuis longtemps à diversifier ses produits, d’où son projet de voiture et maintenant le casque Vision Pro. Selon l’expert de Bloomberg, Mark Gurman, la firme explore activement le marché de la maison connectée et de la robotique. Nous avons désormais des informations détaillées sur son prochain appareil pour la maison connectée.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur un écran connecté que préparerait Apple pour la maison connectée. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce dispositif mural permettra de contrôler des appareils domotiques, de passer des appels vidéo et bien plus encore, à l’instar du Amazon Echo Hub. Cependant, il nécessitera un iPhone pour être configuré initialement, bien qu’il fonctionne de manière autonome une fois installé.

D’après les informations rapportées, l’appareil ressemblerait à un iPad miniature, doté d’un écran de 6 pouces entouré de larges bords d’écran, d’une caméra intégrée, d’une batterie rechargeable et de haut-parleurs. Le lancement pourrait avoir lieu dès mars prochain. Le dispositif embarquerait Siri ainsi que Apple Intelligence pour une commande vocale optimisée.

L’objectif principal de cet appareil serait de gérer les fonctionnalités de la maison connectée, d’utiliser l’intelligence artificielle et de favoriser la communication.

Si ces rumeurs se confirment, l’écran connecté d’Apple offrirait une manière centralisée de contrôler divers appareils compatibles HomeKit, tels que les lumières, les caméras de sécurité, les capteurs, les thermostats et bien plus encore. Apple pourrait également envisager d’élargir son écosystème domotique avec d’autres produits, car l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment révélé que l’entreprise prévoit de lancer une caméra de sécurité connectée en 2026.

L’écran connecté d’Apple s’ajustera en fonction de la personne

Un aspect intrigant mentionné par Gurman est la capacité de l’OS à répondre à la présence des personnes dans la pièce. Dans le style d’Apple, ce dispositif ajusterait son affichage en fonction du nombre de personnes à proximité et de leur distance par rapport à l’écran. Cette capacité d’adaptation ajoute une touche d’élégance et de nouveauté.

Concernant l’aspect communication, FaceTime serait un des points forts de l’appareil, permettant des appels vidéo fluides. Cet appareil s’intégrera parfaitement avec d’autres produits Apple et pourra aider à gérer les dispositifs de la maison.

Apple aurait créé plusieurs supports pour cet écran connecté, permettant de l’accrocher au mur ou de le poser sur un comptoir grâce à un support avec des haut-parleurs supplémentaires, à l’image de la Google Pixel Tablet équipée d’une station d’accueil. Ce nouveau produit fonctionnerait avec un système d’exploitation inédit, décrit comme un mélange entre le système de l’Apple Watch et le mode StandBy récemment introduit sur iPhone.

Une priorité pour Tim Cook

Selon les directives de Tim Cook, ce type de produit est une priorité pour Apple, qui souhaite concurrencer des acteurs comme Amazon et Alphabet. Tim Cook aurait fait de cet appareil un projet prioritaire pour les départements d’ingénierie et de design, en poussant pour un lancement après plus de 3 ans de développement.

Par ailleurs, l’écran pourrait utiliser des capteurs pour détecter la distance des utilisateurs et ajuster l’affichage en fonction de leur proximité. On parle aussi d’une compatibilité avec la fonction Handoff d’Apple, permettant aux utilisateurs de transférer facilement leurs tâches d’un appareil Apple à un autre.

Enfin, le dispositif serait proposé en deux coloris : argent et noir. Apple travaillerait également sur une version plus haut de gamme avec un bras robotisé permettant de faire pivoter et incliner l’écran.