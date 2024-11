TSMC suspend la production de puces IA pour la Chine : Tensions géopolitiques et impact sur l’industrie

Selon un rapport du Financial Times, TSMC, la principale fonderie de semi-conducteurs au monde, suspendra la production de puces AI avancées pour ses clients en Chine à partir de lundi.

Le journal cite trois sources proches du dossier, indiquant que TSMC a informé les concepteurs de puces que la production de puces avancées utilisant des procédés de 7 nm ou moins sera suspendue. Cette décision fait écho aux sanctions américaines qui interdisent l’envoi de puces GPU avancées vers la Chine, des puces qui sont essentielles pour le développement de l’IA.

Les États-Unis craignent que l’accès de la Chine aux puces IA puisse améliorer les capacités militaires du pays. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont infligé une amende de 500 000 dollars à GlobalFoundries pour avoir expédié des puces sans autorisation à SMIC, la plus grande fonderie chinoise et la troisième au monde après TSMC et Samsung Foundry.

Le mois dernier, TSMC a interrompu les expéditions de puces à un client après avoir découvert que certaines de ces puces avaient été intégrées dans un appareil AI de Huawei. Le département du Commerce des États-Unis examine actuellement cette affaire en profondeur. Toute expédition future de puces AI de TSMC vers la Chine nécessiterait probablement l’approbation du département du Commerce et peut-être même de la Maison-Blanche. Depuis 2020, Huawei est interdit de recevoir des puces avancées provenant de fonderies utilisant des technologies américaines.

Position de TSMC envers la Chine

Un porte-parole de TSMC a déclaré : « TSMC ne commente pas les rumeurs du marché. TSMC est une entreprise respectueuse des lois et s’engage à se conformer à toutes les règles et réglementations applicables, y compris les contrôles à l’exportation ».

Le rapport indique que la décision de TSMC de suspendre l’envoi de puces IA à la Chine aura des répercussions négatives sur des entreprises technologiques chinoises comme Alibaba et Baidu. Ces firmes ont investi massivement dans la conception de puces pour leurs infrastructures cloud d’IA et comptaient sur TSMC pour la fabrication.

La société Jefferies, spécialisée dans les valeurs mobilières, a spéculé que le département du Commerce pourrait bientôt annoncer une nouvelle règle d’exportation interdisant aux fonderies de produire des puces IA avancées conçues par des entreprises chinoises.

Un mouvement stratégique de TSMC

Pour TSMC, la suspension de la production de puces IA pour les clients chinois montre que la fonderie est consciente des pressions exercées par les États-Unis et qu’elle doit renforcer ses contrôles internes. De nouvelles restrictions à l’exportation pourraient être annoncées avant la fin du mandat du président Joe Biden, prévu pour janvier.

Certains observateurs suggèrent que TSMC adopte cette mesure pour montrer au président élu Donald Trump qu’elle respecte les politiques américaines. Plus tôt cette année, Trump a accusé TSMC de « voler » l’industrie américaine des semi-conducteurs et a affirmé que l’entreprise pourrait rapatrier des milliards de dollars à Taïwan, après avoir reçu des subventions américaines pour la construction de trois usines en Arizona. La ministre taïwanaise de l’Économie a démenti ces affirmations, les qualifiant de fausses.

Trump a déclaré : « Taïwan a pris notre industrie des puces. Comment avons-nous pu être aussi stupides ? Ils ont pris toute notre industrie des semi-conducteurs. Ils sont immensément riches ». TSMC a précisé que la suspension de la production de puces IA en Chine n’est pas « un spectacle pour Trump » mais qu’elle vise à souligner que l’entreprise est « du bon côté » et ne va pas à l’encontre des intérêts américains.