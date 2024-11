MacBook Air OLED : lancement retardé à cause du prix des écrans ?

Un rapport du média coréen The Elec indique que le MacBook Air OLED qu’Apple prévoyait de lancer en 2027 pourrait être retardé de manière significative.

Alors que les progrès pour le MacBook Pro OLED semblent se dérouler sans accroc, l’augmentation du prix due à la nouvelle technologie d’affichage pose un problème bien plus important pour les modèles MacBook Air, qui se positionnent sur le segment des ordinateurs portables plus abordables.

L’un des principaux atouts du MacBook Air est son prix plus bas, ce qui en fait un choix attractif pour les nouveaux utilisateurs de Mac, les étudiants, et tous ceux qui n’ont pas besoin de la puissance d’un MacBook Pro. Bien que les augmentations de prix soient courantes dans l’industrie technologique, les ventes quelque peu décevantes de l’iPad Pro OLED de 2024 montrent que l’ajout d’un nouvel écran n’est pas suffisant pour justifier un prix plus élevé aux yeux des consommateurs.

Lors du lancement, Apple prévoyait d’expédier 10 millions d’iPad Pro sur l’année, mais ce chiffre a depuis été revu à la baisse, entre 6 et 7 millions d’unités. Cela ne posera pas de problème majeur pour les MacBook Pro OLED, dont la sortie est toujours prévue pour 2026. Ces modèles sont destinés aux professionnels et aux utilisateurs exigeants qui n’hésitent pas à maximiser les spécifications et à dépenser jusqu’à 7 000 euros pour ces ordinateurs haut de gamme. Un écran OLED de haute qualité correspond parfaitement à ce type de produit et à son public.

En revanche, le MacBook Air a une mission plus complexe. Il doit rester à la fois haut de gamme et abordable. Si les MacBook Pro passent aux écrans OLED, les clients du MacBook Air s’attendront à bénéficier de la même technologie à terme. Selon The Elec, le principal problème pour Apple en matière de tarification est le nombre limité de fabricants d’écrans OLED. L’entreprise collabore actuellement uniquement avec Samsung et LG pour la fabrication de ces écrans, ce qui empêche de créer une concurrence qui pourrait faire baisser les prix.

MacBook Air OLED, une dalle de qualité inférieure

Pour ceux qui se demandent pourquoi Apple ne choisit pas simplement d’utiliser un OLED de qualité légèrement inférieure pour le MacBook Air, il semble que ce soit déjà l’intention, mais les problèmes de coût persistent malgré cela. Le MacBook Pro OLED prévu utiliserait la technologie Tandem OLED, analogue à celle de l’iPad Pro, avec deux panneaux permettant une meilleure luminosité et une réduction du risque de brûlure d’écran.

En revanche, le MacBook Air OLED ne comporterait qu’un seul panneau OLED. Le rapport souligne qu’il est très improbable que les méthodes de fabrication et les coûts diminuent naturellement d’ici 2027. Apple devra donc trouver un compromis avec ses fabricants pour maintenir les prix du MacBook Air à un niveau acceptable.