Google Maps : L’IA Gemini révolutionne la découverte de lieux et la navigation

Google Maps déploie une passionnante mise à jour comprenant de nouveaux outils d’intelligence artificielle pour faciliter l’exploration et la découverte de lieux et les rendre plus interactifs.

Alimentée par le modèle d’IA Gemini de Google, cette mise à jour regorge de fonctionnalités immersives conçues pour aider les utilisateurs à trouver des lieux et des expériences personnalisés. Avec ses 20 ans d’expérience en cartographie, des données couvrant plus de 250 pays et plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois, Gemini dans Maps promet de faciliter la vie de ses nombreux adeptes.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de Google Maps peuvent désormais rechercher des lieux à l’aide d’expressions descriptives, telles que « choses à faire entre amis la nuit », et obtenir des suggestions personnalisées.

Au lieu d’afficher uniquement des listes standard, Google Maps présentera des « collections d’inspiration » basées sur le contexte de la recherche, telles que des bars clandestins ou des lieux de musique live pour les activités de fin de soirée. Ces collections apparaissent en haut des résultats de recherche, tandis que les listes traditionnelles sont affichées en dessous, ce qui améliore l’expérience de navigation pour ceux qui recherchent des lieux plus spécifiques ou uniques.

Google Maps étend sa fonction « Vue immersive » à 150 villes dans le monde. Cette fonctionnalité, qui a été introduite pour la première fois en 2022, combine Street View et des images satellite pour créer une vue aérienne interactive des lieux. Elle permet aux utilisateurs d’explorer virtuellement des villes et des quartiers, en leur donnant un aperçu de ce qu’ils pourraient visiter en personne. Cette mise à jour signifie qu’un plus grand nombre de voyageurs peuvent bénéficier de cet « aperçu » virtuel avant de partir, ce qui peut rendre la planification des voyages et la navigation dans des zones inconnues beaucoup plus intuitives.

Résumés alimentés par l’IA et fonction « Demander » à Google Maps

Lorsque les utilisateurs sélectionneront un lieu, ils verront désormais des résumés d’avis générés par l’IA, ce qui peut les aider à répondre à des questions telles que « L’ambiance est-elle calme ? » dans un style conversationnel. Grâce à Gemini, le dernier modèle d’intelligence artificielle de Google, Maps génère des réponses basées sur les données d’évaluation, ce qui permet d’obtenir une réponse fondée sur les commentaires réels des utilisateurs. Dans un souci de transparence, Google Maps affichera les avis spécifiques qui ont servi de base à chaque réponse générée par l’IA.

Pour ceux qui utilisent Google Maps comme GPS, de nouvelles mises à jour de la navigation de conduite afficheront des détails supplémentaires dans certaines villes, aidant les conducteurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils sont sur la route.

En outre, cette mise à jour intègre des fonctionnalités présentées en juillet, qui permettent aux conducteurs de signaler vocalement des incidents, tels que des ralentissements ou des fermetures de routes. Cet ajout apporte à Google Maps une fonctionnalité analogue à celle de Waze, ce qui le rend plus compétitif par rapport à Waze, l’application de gestion du trafic que Google possède également.

Priorité aux informations factuelles et actualisées

Miriam Daniel, responsable de Google Maps, a souligné que la plateforme utilise des mises à jour quotidiennes pour que les informations restent exactes et actuelles. Les résultats alimentés par l’IA sont basés sur les données fréquemment actualisées de Google, ce qui garantit que les suggestions restent factuelles et représentent des lieux réels.

Ces fonctionnalités commencent à être déployées cette semaine pour les utilisateurs d’Android et d’iOS aux États-Unis. En développant des outils pilotés par l’IA, Google Maps passe d’une simple application de navigation à un guide complet permettant de découvrir, d’explorer et de se connecter à des lieux correspondant à ses intérêts et à ses préférences.

Avec la récente intégration de Gemini dans divers produits Google — allant du remplacement de Google Assistant sur Android à son utilisation dans Google Drive et Gmail — son intégration dans Google Maps semble être l’une des applications les plus pratiques.