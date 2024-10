OnePlus 13 : Fiche technique complète dévoilée par la TENAA !

OnePlus s’apprête à dévoiler son prochain flagship, le OnePlus 13, le 31 octobre en Chine. Ce smartphone, repéré sous le numéro de modèle PJZ110, a déjà fait son apparition sur plusieurs plateformes de certification, notamment Geekbench, AnTuTu et 3C, et il vient de recevoir l’approbation de l’agence TENAA en Chine, confirmant ainsi ses principales spécifications techniques.

D’après la liste TENAA, le OnePlus 13 sera doté d’un écran OLED de 6,82 pouces avec une résolution 2K de 3168 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus de sa qualité d’affichage, l’écran intégrera un capteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran. Le smartphone fonctionnera sous Android 15, avec la surcouche ColorOS 15 en Chine.

Le OnePlus 13 sera propulsé par le dernier chipset Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné de plusieurs configurations de RAM allant de 12 Go, 16 Go, jusqu’à 24 Go. Quant au stockage, les options incluront 256 Go, 512 Go et 1 To. Pour garantir une autonomie solide, le OnePlus 13 intègre une batterie de 6 000 mAh en technologie silicium-carbone, un choix qui contribue à son poids de 213 grammes.

Cette batterie prendra en charge une charge rapide de 100 W par câble et une charge sans fil magnétique de 50 W. Côté dimensions, le OnePlus 13 mesure 162 x 76,5 x 8,5 mm, ce qui en fait un appareil robuste et légèrement plus lourd en raison de sa batterie imposante.

En termes de photographie, le OnePlus 13 est équipé d’une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies. À l’arrière, on retrouve un module triple caméra avec un capteur principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi qu’une caméra périscopique de 50 mégapixels avec un zoom optique 3x. L’optimisation photo est confiée à Hasselblad, qui collaborera une fois de plus pour affiner la qualité d’image de ce modèle. D’autres fonctionnalités notables incluent un émetteur infrarouge, un NFC multifonction, un moteur de vibration amélioré et une résistance à l’eau et à la poussière de niveau IP68/IP69.

Le OnePlus 13 est prêt à rivaliser dans le marché haut de gamme

Pour ce lancement, OnePlus a déjà confirmé que le OnePlus 13 sera proposé en trois coloris : noir, blanc et bleu. De plus, la marque offrira des coques personnalisées qui prennent en charge la recharge sans fil magnétique, ajoutant ainsi des options de personnalisation et de praticité à cet appareil.

Le OnePlus 13 semble prêt à rivaliser dans le haut de gamme, avec des caractéristiques optimisées pour les utilisateurs à la recherche de performance, d’autonomie et d’une expérience photo avancée.