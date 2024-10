LinkedIn Hiring Assistant : l’IA révolutionne le recrutement

LinkedIn vient de franchir une étape dans l’intégration de l’IA avec le lancement de son premier agent IA, appelé Hiring Assistant, conçu pour simplifier et optimiser le processus de recrutement.

Actuellement disponible pour un groupe restreint de clients, cet assistant vise à automatiser certaines tâches répétitives des recruteurs, leur permettant ainsi de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée, telles que l’accompagnement des responsables de recrutement, l’interaction avec les candidats et la création d’expériences enrichissantes pour ces derniers.

En effet, cet agent IA permettra aux recruteurs d’optimiser leurs efforts en analysant les descriptions de poste ou les demandes spécifiques des recruteurs pour ensuite recommander des candidats répondant aux critères recherchés.

Que peut faire le Hiring Assistant de LinkedIn ?

En entrant les objectifs et les critères d’embauche dans l’outil, Hiring Assistant peut :

Constituer automatiquement un vivier de candidats qualifiés ,

, Identifier les meilleurs profils en les mettant en avant,

Rédiger des messages de contact pour les candidats,

Répondre aux questions de base sur le poste.

En outre, l’assistant gère également des tâches administratives, telles que la planification des entretiens, la prise de notes de réunion et les suivis post-entretien.

L’outil IA offre des mises à jour proactives ainsi que des recommandations basées sur des données, en fournissant des informations pour ajuster les stratégies d’embauche et les prochaines étapes à suivre.

Déploiement progressif et innovations à venir

Si de nombreuses entreprises souhaitent déjà explorer cet outil, il n’est actuellement disponible que pour certaines grandes entreprises, telles que AMD, Canva, Siemens et Zurich Insurance. LinkedIn prévoit un déploiement complet pour 2025, avec des innovations IA supplémentaires pour accompagner les recruteurs au cours de l’année prochaine.

Nouvelle fonctionnalité de coaching interactif

En parallèle, LinkedIn introduit une fonctionnalité de coaching pour aider les professionnels à développer leurs compétences humaines à travers des scénarios interactifs, accessibles via texte ou voix. Les apprenants peuvent s’entraîner à :

Donner des feedbacks,

Avoir des discussions sur l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle,

Mener des évaluations de performance.

Ce programme offre des retours personnalisés sur leurs forces et axes d’amélioration dans un environnement sécurisé, les préparant ainsi à des conversations similaires dans leur vie professionnelle réelle.

Avec l’ajout de Hiring Assistant et des outils de coaching, LinkedIn poursuit sa mission de révolutionner les processus RH en intégrant des technologies avancées pour des recrutements plus efficaces et un développement continu des compétences. Ces innovations témoignent de l’engagement de LinkedIn à accompagner les professionnels à travers des solutions intelligentes et interactives.