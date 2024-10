Google Photos : bientôt capable d’identifier les images générées par l’IA

L’IA générative a révolutionné la création d’images, inondant le Web d’images réalistes ou modifiées. Distinguer le vrai du faux devient de plus en plus difficile, mais Google pourrait bientôt nous aider à y voir plus clair.

Il est vrai que nous disposons de plus en plus de générateurs d’images IA disponibles en ligne et de très peu de détecteurs d’images IA fiables. Et comme il est désormais très facile de générer de telles images, il est nécessaire que nous disposions d’outils tout aussi accessibles pour distinguer les images réelles des images IA. Eh bien, de tels outils pourraient bientôt être facilement accessibles aux utilisateurs d’Android, Google Photos étant susceptible d’obtenir une fonction intégrée de détection d’images IA .

Des indices découverts dans le code de l’application Google Photos suggèrent que l’application pourrait bientôt identifier les images générées ou modifiées par l’IA.

Selon Android Authority, l’application affichera des informations sur la création des images. Par exemple, les images créées avec Google Gemini seront accompagnées d’une mention « Créé avec Google AI », accessible dans les données EXIF de l’image. De même, les images modifiées avec des fonctionnalités comme Magic Editor porteront des mentions telles que « Généré par l’IA avec Google Photos » ou « Généré par l’IA avec Google ».

Google Photos pourrait également indiquer le modèle d’IA générative utilisé pour créer ou modifier une image, grâce à la valeur « compositeWithTrainedAlgorithmicMedia » repérée dans le code de l’application. Ces informations seront accessibles dans la section des détails de l’image. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible, son lancement pourrait être imminent.

Google Photos : transparence et confiance à l’ère de l’IA

Cette initiative de Google répond à un besoin croissant de transparence à l’ère de l’IA générative. En permettant aux utilisateurs d’identifier facilement les images créées ou modifiées par l’IA, Google renforce la confiance et contribue à lutter contre la désinformation et les manipulations.

L’identification des images générées par l’IA est un enjeu crucial pour l’avenir de l’information et de la création visuelle. Google Photos pourrait jouer un rôle majeur dans cette démarche en offrant aux utilisateurs les outils nécessaires pour distinguer le vrai du faux.